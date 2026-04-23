El Ensanche Norte de Santiago cobra forma: albergará a 8.000 vecinos, tendrá 130.000 metros de zona verde y 3.500 plazas de aparcamiento

El Ensanche Norte de Santiago, todo un desarrollo urbanístico en la zona de Mallou con 3.600 viviendas y que cambiará para siempre la configuración urbana de la capital, va cobrando forma. De momento solo en los despachos de la Xunta, donde su tramitación va dando pasos que permiten poco a poco ir definiendo el proyecto. Será un nuevo barrio con aproximadamente 8.000 vecinos, con un concepto urbanístico amable que incluye más de 130.000 metros cuadrados de zonas verdes, más de 3.500 árboles y otras tantas plazas de aparcamiento.

Fueron detalles que avanzó la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, en una rueda de prensa coincidiendo con la publicación en el DOG de la declaración de interés autonómico de este proyecto, lo que permite agilizar los trámites. Acompañada por el secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto, director también del IGVS, Allegue recordó que se levantarán 3.600 viviendas, el 80% de protección, independientemente de que las construya la propia Xunta, cooperativistas, promotores privados o con una fórmula mixta de colaboración público-privada.

La idea es configurar el barrio con bloques de pisos de diferentes dimensiones: bajo más tres alturas, bajo máis seis, bajo más siete, bajo más nueve y un edificio de bajo más 13 pisos que se convertirá en uno de los iconos del nuevo Ensanche Norte.

Alrededor de esta parte residencial, "130.000 metros cuadrados de zonas verdes, más de 3.500 árboles, más de 3.500 plazas de aparcamiento, zonas de equipamiento situadas en las afueras, carriles bici...", detalló la conselleira.

Y como es lógico, "todo lo que no se ve pero es necesario" como saneamiento o suministro, telecomunicaciones, gasoductos y líneas eléctricas.

Plazos: horizonte 2028 para arrancar

Tras la publicación en el Diario Oficial de Galicia, se abre un plazo de 15 días naturales para presentar alegaciones al proyecto. Una vez se resuelva, la Consellería confía en la aprobación definitiva del Ensanche Norte "este mismo año 2026".

Allegue reveló que la Xunta ya ha solicitado todos los informes sectoriales pertinentes y que el siguiente paso será la adquisición del terreno, del cual también se encarga la empresa redactora del proyecto. El objetivo es ir avanzando en el cronograma burocrático para que en 2028 comiencen la urbanización y la construcción, que "se realizarán simultáneamente, siempre que se modifiquen las normativas para permitirlo", aclaró Allegue. En todo caso, la construcción de viviendas públicas comenzará en 2028, garantizó.

"Hablamos de una inversión pública en Galicia de aproximadamente 50 millones de euros para la urbanización de la zona de adquisición de terrenos y las obras técnicas, pero también de una importante inversión en la construcción de estas viviendas que seguramente superará los 600 millones de euros".

La conselleira Allegue, en las viviendas protegidas de Lamas de Abade / Cedida

Apuesta por Santiago

Santiago se convierte de este modo en uno de los polos centrales del plan de vivienda de la Xunta para construir 20.000 pisos públicos en la legislatura. "Santiago será casi con toda seguridad la ciudad donde entregaremos primero las nuevas viviendas que estamos construyendo para promoción pública", en este caso en Lamas de Abade y Salgueiriños, avanzó la conselleira, que recordó que la Xunta también levanta en la capital gallega uno de los tres edificios de vivienda compartida para la ciudad, en Xoán XXIII.