Luis Zahera y ‘Animal’ están de vuelta: Netflix inicia los rodajes de las temporadas 2 y 3 de esta comedia rural gallega ambientada en Santiago

¡Por fin es oficial! Luis Zahera y Animal, comedia rural gallega ambientada en Santiago y sus alrededores —en zonas como Touro, Ponte Maceira, Arzúa, Teo o Vedra—, están de vuelta.

Y es que Netflix acaba de confirmar no solo el inicio de los rodajes de la esperada segunda temporada, sino que también ha anunciado el comienzo de las grabaciones de una tercera entrega. Así que sí, tenemos Animal para rato.

Fotograma de la nueva temporada de Animal / Cedida

‘Animal’, un fenómeno global desde Santiago

No es de extrañar. Más si tenemos en cuenta que esta comedia rural de la productora Alea Media logró cautivar al público a base de humor y retranca gallega mostrando todo tipo de situaciones absurdas y surrealistas a las que veterinarios como Antón –personaje al que el compostelano Luis Zahera pone cara– tienen que hacer frente debido al excesivo cariño que algunos dueños, no todos, tienen por sus animales de compañía.

Ejemplo de ello son las cifras que Animal cosechó el pasado 2025 en la plataforma roja. 14,8 millones de visualizaciones en total. Todo ello después de que, a los pocos días de su estreno, se convirtiese en la serie más vista en España y una de las más seguidas en todo el mundo. De hecho, llegó a ser la segunda ficción de habla no inglesa de Netflix más vista.

No hay duda de que Animal muy pronto se convirtió en un éxito global, pero lo cierto es que esta comedia rural es todo un fenómeno que ha traspasado pantallas. Cabe recordar que seguidores de la serie llegaron a crear un perfil de empresa en Google de la tienda Kawanda, ubicada en el polígono de Costa Vella, en la que trabajaban los protagonistas y que, incluso, a día de hoy, cuenta con reseñas reales inspiradas en los diálogos de la ficción.

Desde luego que, visto lo visto, Animal se ha ganado a pulso su renovación. Una buena noticia, la de una segunda temporada de la comedia rural gallega protagonizada por Luis Zahera que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo, que Netflix confirmó apenas 18 días después del estreno de la serie allá por el mes de octubre.

Fotograma de la nueva temporada de Animal / Cedida

‘Animal’ tendrá una tercera temporada

Desde entonces, muy pocas cosas se han sabido sobre la vuelta de Animal. Un regreso que se ha mantenido en secreto hasta finales de marzo, momento en el que salieron a la luz los primeros castings en busca de figurantes para los nuevos capítulos de la serie. Unos anuncios en busca de extras que señalaban claramente que los rodajes en Galicia no comenzarían hasta el próximo mes de mayo.

Sin embargo, las grabaciones de los nuevos episodios de Animal ya han comenzado. Así lo ha asegurado Netflix este jueves. Una confirmación que deja entrever que en los nuevos capítulos podremos ver escenarios más allá de Galicia al mismo tiempo que refuerza las palabras que el compostelano Luis Zahera señaló a comienzos de abril en su paso por El Hormiguero. «Estoy con Clanes, el estreno de Zeta, estoy con los monólogos, estoy en El Hormiguero y acabo de arrancar Animal, que por eso llevo este look», señaló en el programa de Antena 3 presentado por Pablo Motos.

Fotograma de la nueva temporada de Animal / Cedida

Fichaje estrella para las nuevas temporadas de ‘Animal’

Unos nuevos capítulos en los que Luis Zahera y su querida sobrina, a la que pone cara Lucía Caraballo, no estarán solos. Junto a ellos estará Álvaro Mel, fichaje estrella para las nuevas temporadas, aunque hay que reconocer que el actor salmantino no lo ha tenido fácil para incorporarse al reparto.

Para hacerlo ha tenido que superar un duro casting, aunque algunos prefieren llamarlo «experiencia», en el que Zahera y Caraballo, enfundados en las batas de Antón y Uxía, le hacen unas cuantas preguntas, después de ver a otras 250 personas, para ver si es merecedor de unirse a la familia Kawanda.

Desde típicas cuestiones de selección de personal como por qué crees que encajarías en esta empresa hasta algunas no tan típicas. «¿Qué salvarías antes, a una gaviota o a un águila?», llegan a preguntarle a un pobre Álvaro Mel que supera la prueba con creces. «Muchacho, esto acaba de empezar», declara Zahera al final del casting o, como lo llaman los protagonistas de la serie, «experiencia».

¿De qué tratarán los nuevos capítulos en Netflix de ‘Animal’?

Así, los tres —Luis Zahera, Lucía Caraballo y Álvaro Mel— formarán un gran equipo en los nuevos episodios, en los que el nuevo Kawanda Urban de Santiago de Compostela devuelve la ilusión a Antón (Luis Zahera).

Fotograma de la nueva temporada de Animal / Cedida

Pero su estabilidad, si es que alguna vez Antón la ha tenido, se tambaleará cuando su sobrina Uxía (Lucía Caraballo), recién diplomada en etología, se incorpora al negocio. Juntos, con la ayuda de Mike (Álvaro Mel), nuevo gerente de Kawanda, pondrán en marcha un popular servicio de entierros para mascotas que traerá prosperidad a Topomorto, ficticio pueblo de la serie.

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Sin embargo, el inesperado auge económico pronto revelará un oscuro secreto que se esconde bajo la superficie y que, esperemos que más pronto que tarde, pronto podramos descubrir en Netflix aunque todo apunta que para ello tengamos que esperar hasta el próximo año.