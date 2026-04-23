SUCESOS
Una mujer sufre un infarto en el interior de un bus urbano de Santiago y la reaniman sanitarios del Concepción Arenal
Los pasajeros se percataron de la situación y dieron la voz de alarma al conductor
Una mujer que viajaba este martes en el interior de un autobús urbano de Santiago, tuvo que ser reanimada por personal sanitario después de sufrir un infarto. El suceso, tal y como muestra el parte de incidentes de la Policía Local compostelana, ocurrió poco después de las cuatro y media de la tarde, momento en el que esta persona comenzó a encontrarse mal en medio del trayecto.
Una situación de la que se dieron cuenta el resto de pasajeros, lo que hizo que dieran la voz de alarma al conductor. Por suerte, en ese momento el bus circulaba por la rúa Santiago León de Caracas, calle en la que también se sitúa el Centro de Salud Concepción Arenal.
Estabilizada y trasladada al hospital
Tras dar aviso, personal sanitario del Ambulatorio del Ensanche acudió a socorrer a la mujer que, una vez estabilizada, fue trasladada al hospital para su recuperación. Hasta el lugar también acudieron los agentes municipales, ya que esta calle es una importante vía de salida del centro de Santiago.
Accidentes y delitos contra la seguridad vial
Aparte de este suceso, en el informe de incidencias de la Policía Local del martes también constan diferentes accidentes y delitos contra la seguridad vial. El primero de ellos ocurrió a las 09:52 horas en la rúa Presidente Salvador Allende, donde dos coches colisionaron entre sí con el resultado de daños materiales.
Posteriormente, a las 18:20 horas, los agentes fueron requeridos por sus compañeros de la Policía Nacional en la rúa Moscova, en Fontiñas, por un conductor que circulaba sin carnet incurriendo en un delito contra la seguridad vial. Un poco más tarde, en torno a las 20:00 horas, un nuevo accidente entre dos vehículos en la rúa Fonte de San Antonio obligó a desplazar efectivos hasta el lugar, los cuales comprobaron que uno de los implicados, carecía tanto de ITV como del seguro obligatorio.
Finalmente, a las 21:42 horas, un hombre fue interceptado en el barrio de Pontepedriña cuando trataba de huir de varias patrullas con una rueda pinchada. Tras efectuarle la prueba de alcohol, arrojó un resultado positivo en vía penal.
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