¿Sin planes para este fin de semana en Santiago? Estas son las citas que no puedes perderte

Santiago de Compostela se prepara para un fin de semana repleto de planes para todos los públicos, con una agenda que combina conciertos, espectáculos, actividades familiares o grandes citas deportivas.

Desde música en directo hasta teatro, podcasts con grandes figuras de la escena musical o eventos solidarios, la capital gallega ofrece un sinfín de propuestas para disfrutar del finde sin salir de la ciudad.

Así que, si buscas qué hacer este fin de semana en Santiago, desde EL CORREO GALLEGO te contamos los mejores planes para que no te pierdas nada.

Música

La música será una de las grandes protagonistas del fin de semana, con una marcada agenda musical durante todo el fin de semana.

El viernes, el Centro Comercial As Cancelas acogerá un concierto didáctico del Conservatorio de Música de Santiago de Compostela. Una iniciativa que tendrá lugar a las 19.00 h. y que busca sacar la música de las aulas y auditorios para llevarla a un entorno cotidiano.

También el viernes actuará Juagayano en Riquela Club (21.00 h.), Migui Bouzó en Modus Vivendi (21.00 h.) y The Long Ryders + Tesouro en la Sala Capitol (20.30 h.).

Por su parte, el sábado, la Sala Capitol acogerá la fiesta del 30 aniversario de Nordesía Produccións, empresa pionera en el sector cultural gallego.

La cita, que estará conducida por Carlos Blanco, incluye el concierto de Expresso Transatlântico, que servirá como marco para la presentación de la VII edición del Festival MARÉ. Además, también tendrán lugar las actuaciones musicales de Cheny Wa Gune, A Pedreira & Alejandro Vargas, X. M. Budiño, Lumedoloop, Marcos Coll, Felisa Segade, Uxía, Banda das Crechas, DJ MIL y DJ Panko.

Cartel del 30 aniversario de Nordesía Producións / Cedida

Este fin de semana comenzará en Santiago el ciclo de conciertos 'No campo de fóra' por los distintos Centros Socioculturais de la capital gallega. La primera cita será el sábado a las 12.30 h. en el CSC de Conxo con la actuación de Dueto Brasil.

Por último, el sábado también se subirán a los escenarios David El Cuerdas & K'Landrakers (20.30 h. en Café Bendaña) y Apolo18 & Lavanda (21.30 h. en la sala Moon).

Ya el domingo, la Capela das Ánimas acogerá el concierto de Primavera de la Escola de Música Berenguela (18.30 h.), el Teatro Principal acogerá el concierto de la Banda Municipal 'Unha fiestra ó presente' (12.00 h.) y Juanjo Fernández actuará en el Modus Vivendi (20.00 h.).

Banda Municipal de Música de Santiago / Antonio Hernández

9Louro y Kid Mount en 'O Faiado'

Dos de las figuras más destacadas de la escena gallega urbana actual como son 9Louro y Kid Mount estarán en directo en el nuevo programa de 'O Faiado pódcast', un proyecto formado por cinco antiguas alumnas de la USC.

'O Faiado', reconocido en 2024 con un Premio Youtubeiras y un galardón en el Festival Carballo Interplay, es un videopodcast de entrevistas lleno de frescura y humor con una única premisa, siempre en gallego.

En esta ocasión, este viernes 24 de abril, desde las 21.00 horas en la Escola Unitaria, el programa se emitirá en directo con la presencia de 9Louro y Kid Mount. La cita cuenta con entrada a taquilla inversa hasta completar aforo.

Espectáculos

La oferta escénica también tendrá mucho peso este fin de semana en Santiago. Una semana más, el Salón Teatro acogerá la representación de la obra 'Hamlet', que podrá disfrutarse hasta el próximo 3 de mayo.

Por su parte, el viernes, el Teatro Principal acogerá la representación desde las 20.30 horas de la obra 'Ubasute', de la dramaturga Paula Carballeira.

Representación de la obra 'Ubasute' / Cedida

Ya el sábado, será el turno de la comedia 'Aquí as fabas, a caldeiradas' en el Teatro do Camiño (20.0 horas), de la obra 'Firmamento' en el Auditorio de Galicia (20.30 horas) y del podcast 'La vida secreta de las madres', con Andrea Ros y Paola Roig en el Teatro Compostela (12.00 horas).

Para los más pequeños

Los más pequeños de la casa también contarán con varias propuestas para disfrutar del fin de semana. La Biblioteca Pública Ánxel Casal celebrará este sábado el Día del Libro a partir de las 12.00 horas con 'Contiario', un espectáculo de la mano de Os contos de Pablísimo.

La Biblioteca Ánxel Casal / Cedida

Por su parte, el domingo, el Auditorio Abanca acogerá a las 17.00 horas la representación de 'Os tres porquiños', mientras que el Auditorio de Galicia celebrará el Día Internacional del Circo con la Gran Gala do Circo, desde las 18.00 horas.

Un finde de mucho deporte

Los partidos del Monbus Obradoiro ante el Movistar Estudiantes (domingo a las 18.00 h.) y del Hockey Club Raxoi ante HC Resa Cambre (sábado a las 20.15 h.), ambos inmersos en la lucha por el ascenso en sus categorías, marcarán gran parte del ritmo deportivo de este fin de semana, aunque no serán las únicas citas que hagan subir las pulsaciones.

Este fin de semana estará cargado de propuestas deportivas, entre las que destaca especialmente la celebración el sábado del XXXVI Duatlón Cidade de Santiago, en el que más de 600 personas competirán a partir de las 17.00 horas.

También el sábado se celebrarña en el Monte do Gozo, desde las 17.00 h., el VI Cross solidario a favor de la investigación de Duchenne y Becker, 'Unha tarde con Samuel'.

Samuel Mata, en el centro de la imagen, durante la presentación del evento solidario / Jesús Prieto