Crujeiras impulsa el papel de la USC en la décima Asamblea de EUniWell en Alemania

La rectora de la Universidade de Santiago, Rosa Crujeiras, participa esta semana en la 10ª Asamblea de Rectores y Rectoras de EUniWell (Universidad Europea para el Bienestar), que se celebra en la Universität Konstanz, en Alemania, y que reúne a equipos rectorales, estudiantado y otros representantes de las universidades que integran esta alianza. Crujeiras está acompañada por la delegada para la Estrategia de Internacionalización, Inmaculada Otero Moral; el coordinador institucional de EUniWell, José María Miranda Boto; y el representante del estudiantado, Carlos Arjona.

El programa de la Asamblea combina sesiones institucionales de alto nivel con espacios de reflexión compartida, talleres temáticos y actividades orientadas a reforzar la cohesión interna de la Alianza y su proyección futura.

Ejes fundamentales a analizar en el encuentro

En este marco, se desarrollarán reuniones del EUniWell Board, de los rectores y rectoras y de los coordinadores institucionales, con el objetivo de evaluar el estado de los proyectos comunes, alinear prioridades estratégicas y profundizar en la gobernanza compartida. Entre los asuntos que se abordarán figuran el impulso de las titulaciones conjuntas y la continuidad de la Alianza a partir del año 2027.

La noción de “unión” ocupará también un lugar central en esta décima Asamblea, tanto en las ponencias principales como en los espacios de cierre y síntesis colectiva, subrayando la relevancia de la cooperación, de la confianza mutua y de la construcción de una identidad común dentro de EUniWell.

Otro de los ejes fundamentales será el desarrollo de políticas y prácticas en torno al bienestar universitario. Este ámbito se concretará en talleres paralelos centrados en la docencia, la investigación y la diversidad e inclusión, así como en el evento final Well-Being on Campus, concebido como un foro abierto de intercambio de experiencias, evidencias científicas e iniciativas innovadoras. La presencia activa del Consejo de Estudiantado refuerza, además, la centralidad de la perspectiva estudiantil en el diseño de las políticas del consorcio.

La participación de la USC permite aportar su experiencia en investigación interdisciplinar e innovación docente, al tiempo que incorpora aprendizajes, redes y herramientas que refuerzan su posicionamiento como universidad europea comprometida con el bienestar, la inclusión y la excelencia académica.