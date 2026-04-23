Sector turístico
Santiago pula pola “experiencia emocional” de quen nos visita
Innotur abre o proceso de participación para empresas do sector e outras entidades a través de compostela.creacionexperiencias.com
“O proxecto ten un obxectivo que é xerar experiencias turísticas, e a diferenza clave dunha experiencia contra un produto ten que ver coa vinculación emocional”. Falaba así Víctor Sixto, CEO de Innotur, empresa concesionaria desta iniciativa interadministrativa (Goberno central, Xunta e Concello) que se presentou este xoves no Pazo de Raxoi.
A Sixto acompañárono na presentación a concelleira de Turismo, Míriam Louzao, e o director de Turismo de Galicia (Xunta), Xosé Manuel Merelles. Esta iniciativa inserida no Plan de Turismo Sostible céntrase na formación do sector para singularizar o atractivo turísitico da cidade diversificando a oferta a un turismo cultural, patrimonial, gastronómico, verde ou musical, entre outras posibilidades.
“Como ben dicía a concelleira, Santiago ten moito máis que ofertar que o casco histórico que loxicamente é o gran atractivo”, comentaba Sixto para apuntar ao patrimonio da Univerdidade de Santiago (USC) e non só, abrir a convocatoria a esta formación para as expeiriencias turísticas non só ao sector hoteleiro, touroperador ou de restauración, senón a outras entidades da cidade con oferta para os visitantes.
Na liña do que reivindica o goberno local, de descentralizar o turismo da cidade histórica e da contorna da Catedral levando os visitantes tamén aos barrios ou ás Brañas do Sar, para promover así un coñecemento máis diverso da capital de Galicia.
A concelleira Míriam Louzao apuntou na rolda de prensa que “o turismo masivo ten custo: sobre o patrimonio, sobre a veciñanza e sobre a propia experiencia e Santiago ten moito máis que ofrecer”.
Nesa liña pronunciouse tamén o director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, que recalcou que “Santiago é o gran foco de atracción turística” para Galicia ao tempo que reivindicaba a necesidade de “adaptarse aos requerimentos de veciñanza e visitantes” e mais á de “ampliar o espectro de posibilidades turísticas” da capital galega.
O proxecto
Víctor Sixto puxo o acento no carácter participativo da iniciativa de cara a “mellorar as competencias, as capacidades do propio tecido para que unha vez que rematemos o proxecto poidan seguir nunhas dinámicas de creación de novas experiencias”.
A través de compostela.creacionexperiencias.com pódense adherir as empresas e entidades vencelladas ao turismo o programa articula a súa metodoloxía en tres fases consecutivas. A primeira céntrase no deseño das experiencias, onde as entidades e as empresas participantes traballan na definición e estruturación das súas propostas, “adaptándoas tanto á demanda do mercado como ás características propias do destino”.
A segunda fase aborda a implementación e comercialización, desenvolvendo os aspectos operativos de cada experiencia e as estratexias necesarias para o seu posicionamento e venda. Neste tramo, as entidades contarán con acompañamento directo para establecer relacións comerciais con axencias de viaxes e turoperadores. A terceira fase contempla o testeo en condicións reais de mercado. Este proceso de validación permite avaliar o funcionamento de cada experiencia, introducir axustes e reforzar a súa comercialización antes do lanzamento definitivo.
Ao longo de todo o proceso, os participantes recibirán formación práctica especializada, asesoramento técnico individualizado e a posibilidade de traballar en co-creación con outros axentes do territorio.
Tamén os visitantes formarán parte deste proceso con “máis de mil opinións” de turistas, testadas gratuitamente “despois do verán, entre finais de outubro e comezos de novembro”, declarou Sixto, cuxa empresa considerou mellor recoller esta mostra na tempada baixa.
