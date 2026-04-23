Santiago pula pola “experiencia emocional” de quen nos visita

Innotur abre o proceso de participación para empresas do sector e outras entidades a través de compostela.creacionexperiencias.com

Turistas y excursionistas disfrutando del buen tiempo en la praza de AQuintana, en Santiago.

Turistas y excursionistas disfrutando del buen tiempo en la praza de AQuintana, en Santiago. / Antonio Hernández

Ana Triñáns

Ana Triñáns

Santiago de Compostela

“O proxecto ten un obxectivo que é xerar experiencias turísticas, e a diferenza clave dunha experiencia contra un produto ten que ver coa vinculación emocional”. Falaba así Víctor Sixto, CEO de Innotur, empresa concesionaria desta iniciativa interadministrativa (Goberno central, Xunta e Concello) que se presentou este xoves no Pazo de Raxoi.

A Sixto acompañárono na presentación a concelleira de Turismo, Míriam Louzao, e o director de Turismo de Galicia (Xunta), Xosé Manuel Merelles. Esta iniciativa inserida no Plan de Turismo Sostible céntrase na formación do sector para singularizar o atractivo turísitico da cidade diversificando a oferta a un turismo cultural, patrimonial, gastronómico, verde ou musical, entre outras posibilidades.

“Como ben dicía a concelleira, Santiago ten moito máis que ofertar que o casco histórico que loxicamente é o gran atractivo”, comentaba Sixto para apuntar ao patrimonio da Univerdidade de Santiago (USC) e non só, abrir a convocatoria a esta formación para as expeiriencias turísticas non só ao sector hoteleiro, touroperador ou de restauración, senón a outras entidades da cidade con oferta para os visitantes.

Na liña do que reivindica o goberno local, de descentralizar o turismo da cidade histórica e da contorna da Catedral levando os visitantes tamén aos barrios ou ás Brañas do Sar, para promover así un coñecemento máis diverso da capital de Galicia.

A concelleira Míriam Louzao apuntou na rolda de prensa que “o turismo masivo ten custo: sobre o patrimonio, sobre a veciñanza e sobre a propia experiencia e Santiago ten moito máis que ofrecer”.

Nesa liña pronunciouse tamén o director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, que recalcou que “Santiago é o gran foco de atracción turística” para Galicia ao tempo que reivindicaba a necesidade de “adaptarse aos requerimentos de veciñanza e visitantes” e mais á de “ampliar o espectro de posibilidades turísticas” da capital galega.

Víctor Sixto, CEO de Innotur, Louzao y Merelles

Víctor Sixto, CEO de Innotur, Louzao y Merelles / Cedida

O proxecto

Víctor Sixto puxo o acento no carácter participativo da iniciativa de cara a “mellorar as competencias, as capacidades do propio tecido para que unha vez que rematemos o proxecto poidan seguir nunhas dinámicas de creación de novas experiencias”.

A través de compostela.creacionexperiencias.com pódense adherir as empresas e entidades vencelladas ao turismo o programa articula a súa metodoloxía en tres fases consecutivas. A primeira céntrase no deseño das experiencias, onde as entidades e as empresas participantes traballan na definición e estruturación das súas propostas, “adaptándoas tanto á demanda do mercado como ás características propias do destino”.

A segunda fase aborda a implementación e comercialización, desenvolvendo os aspectos operativos de cada experiencia e as estratexias necesarias para o seu posicionamento e venda. Neste tramo, as entidades contarán con acompañamento directo para establecer relacións comerciais con axencias de viaxes e turoperadores. A terceira fase contempla o testeo en condicións reais de mercado. Este proceso de validación permite avaliar o funcionamento de cada experiencia, introducir axustes e reforzar a súa comercialización antes do lanzamento definitivo.

Ao longo de todo o proceso, os participantes recibirán formación práctica especializada, asesoramento técnico individualizado e a posibilidade de traballar en co-creación con outros axentes do territorio.

Tamén os visitantes formarán parte deste proceso con “máis de mil opinións” de turistas, testadas gratuitamente “despois do verán, entre finais de outubro e comezos de novembro”, declarou Sixto, cuxa empresa considerou mellor recoller esta mostra na tempada baixa.

Santiago pula pola “experiencia emocional” de quen nos visita

Santiago pula pola “experiencia emocional” de quen nos visita

Luis Zahera y 'Animal' están de vuelta: Netflix inicia los rodajes de las temporadas 2 y 3 de esta comedia rural gallega ambientada en Santiago

La churrería con más 'aura' de Galicia está en Santiago: "Si crujen están en su prime"

La churrería con más 'aura' de Galicia está en Santiago: "Si crujen están en su prime"

Lavacolla entra en 'modo avión': así fue el primer día de obras y sin vuelos en el aeropuerto de Santiago

Lavacolla entra en 'modo avión': así fue el primer día de obras y sin vuelos en el aeropuerto de Santiago

El joven que corre por Santiago limpiando los montes de basura: "La gente me mira y se pregunta: ¿A dónde va ese loco?"

El joven que corre por Santiago limpiando los montes de basura: "La gente me mira y se pregunta: ¿A dónde va ese loco?"

El Último de la Fila traslada su concierto de A Coruña a Santiago por el veto municipal al estadio Riazor

El Último de la Fila traslada su concierto de A Coruña a Santiago por el veto municipal al estadio Riazor

Detienen a hombre por una supuesta agresión machista en el barrio de San Pedro

Detienen a hombre por una supuesta agresión machista en el barrio de San Pedro

El vídeo viral que descubre el Pazo dos Irlandeses: así es por dentro la joya de 3,5 millones que se vende en Santiago

