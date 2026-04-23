Santiago ultima su plan para buscar el equilibrio entre el negocio turístico y la vida vecinal

Reducir la estacionalidad, atajar la saturación en determinados momentos y lugares o atraer un tipo de visitante que aporte más valor añadido son algunos de los retos que tiene por delante Santiago como destino turístico. Pero sobre todo mantener un equilibrio que permita la convivencia entre el negocio y la vida cotidiana de los vecinos se presenta como una tarea troncal en el Plan Estratéxico de Turismo 2026-2030, cuya elaboración ultima el Concello a través de la empresa municipal Incolsa, con el apoyo de una consultora especializada.

Esa es la conclusión que se desprende de los testimonios de algunos de los principales implicados, los representantes del sector y las asociaciones vecinales de las zonas que soportan una mayor presión turística. Todos ellos han sido contactados por los responsables de trazar el plan, que se encuentra en fase de diagnóstico, recabando información a través de diferentes herramientas, que incluyen una encuesta abierta, entrevistas en profundidad y grupos focales. Según confirman fuentes de Raxoi a este diario, está previsto que la elaboración culmine en el primer semestre de 2026. A partir de ahí, servirá de guía de planificación para el desarrollo de un modelo "sostible".

Cantidad y calidad

Tras ser invitados a participar en los grupos focales, empresarios y vecinos señalan diferentes prioridades. El presidente de Asociación Turismo e Hostelería Compostela (ATHC), Ramón García Seara, considera que "falar co sector sempre é útil", pero "a validez do plan dependerá de que traten de ser obxectivos". Así, cree que se debe tener en cuenta el momento actual, en el que "o turismo está dando unha información moi importante de caída, da súa incidencia social, da convivencia dos que somos de Santiago de toda a vida e de como nos pode incidir".

Seara lamenta que "no seu momento politizaron o tema e creouse un problema máis grave". Ahora, cuando se alude a la búsqueda de alto valor añadido frente al turismo de masas en el que prima la cantidad, alerta del efecto de "denostar o turismo mochilero e o fenómeno da peregrinación", lo que subraya que llevaría a "desnaturalizar Santiago". "Todo o mundo prefire calidade sobre cantidade, pero, que implica iso?", se pregunta.

Por su parte, el portavoz de la Unión Hotelera Compostela (UHC), José Antonio Liñares, que también ha estado presente en los grupos focales, subraya que tanto este objetivo como garantizar "a integración dos visitantes na cidade sen causar un trastorno aos residentes" resultan "tremendamente complicados". Liñares recuerda que en el mes de julio "a cidade está absolutamente petada de xente e o nivel de ocupación hoteleira é moi baixo, arredor do 70 %", lo que deriva en una "masificación do centro histórico" que no se traduce en una alta rentabilidad para los alojamientos.

Liñares remarca que "actualmente o activo turístico da cidade non está ao 100 % explotado", por lo que espera que el plan estratégico sirva para aprovechar todo el potencial de Santiago como destino. "Os peregrinos cando chegan aquí botan unhas horas que se cren heroes. Iso habería que aproveitalo doutra maneira, é algo que non ten parangón no mundo", reflexiona.

En cuanto a problemas concretos, Liñares identifica la movilidad como uno de los principales asuntos a abordar, empezando por la conectividad con el aeropuerto. "Unha das carencias máis importantes que o plan do 2010 detectaba era a conectividade. 16 anos despois esa segue a ser unha das eivas máis grandes que ten o turismo de Compostela", valora.

Carencias arrastradas durante años

Parte de esta visión es compartida desde la perspectiva vecinal. El presidente de la Asociación Fonseca del casco histórico, Roberto Almuiña, estima que se vienen arrastrando las mismas carencias desde hace tiempo, por lo que afirma que "o plan xa o teñen feito, porque teño diante o do ano 2017-2022 e o diagnóstico que se fixo, con pequenas reformas, vale perfectamente para dez anos despois". "Iso é triste", lamenta.

Almuiña recuerda que en aquel momento se identificaron más de 30 debilidades y advierte que muchas siguen vigentes, como la escasa diversificación de la oferta, la dependencia del Camino y la Catedral, la falta de conectividad con el aeropuerto, la infrautilización de algunos recursos o la acusada estacionalidad de la demanda, entre otras.

Almuiña cree que hay que centrarse en "mellorar a imaxe para os que nos visitan" y evitar situaciones como el "estado deplorable" de la dársena de Xoán XXIII, punto en el que numerosos turistas tienen su primer contacto con la ciudad. Además, reprocha al sector privado su "escasa vontade colaborativa". "A hostalería de Santiago non contribúe en nada", critica.

Perspectiva comunitaria

Mientras, Montse Vilar, presidenta de la asociación A Xuntanza del barrio de San Pedro -uno de los que más acusa el impacto del turismo y de comportamientos incívicos asociados a la peregrinación por situarse en el último tramo del Camino Francés-, indica que la entidad aborda su aportación a este plan desde una perspectiva "sociolóxica e comunitaria". "Nós enfocámolo máis desde ese ámbito: coidado do patrimonio, dos espazos, da cidadanía e dos barrios, e incorporar de maneira equilibrada o turismo dentro dese modelo. Que non nos explote, que non nos expulse e que non nos limite como cidade", explica.

Vilar defiende que aunque sea un sector económico relevante, el turismo está "en equilibrio con outros", por lo que "non é o único nin é o prioritario". Así, agrega que las asociaciones de vecinos tienen un discurso de que la ciudadanía debe estar "no centro das políticas", en contraposición a los sectores económicos vinculados al turismo, que "teñen un interese económico detrás de canto máis mellor, e de crear un relato arredor do turismo na cidade de que vivimos diso, cando non é realmente certo".

Por ello, cree que las medidas que se implementen en el plan estratégico deben priorizar la preservación de la vida comunitaria. "Confiamos en que se poden resolver cousas, haberá que ver cal é a planificación e a implicación de todas as partes para conseguilo. A esperanza temos que tela, porque senón o que temos que facer é marchar da cidade", concluye.