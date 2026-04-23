La churrería con más 'aura' de Galicia está en Santiago: "Si crujen están en su prime"

Bro, aura o estar en su prime... son expresiones que desde hace un tiempo se han puesto de moda entre los más jóvenes y los creadores de contenido, siempre atentos a todo, no son ajenas a ellas. Por ello, y con el fin de promocionarse entre este público, un negocio compostelano acaba de publicar en sus redes sociales una campaña de lo más curiosa, con la que pretende captar clientes dentro de este rango de edad.

"La churrería con más aura de Galicia está en Santiago". Así comienza su vídeo promocional Chuore, la churrería que cuenta con un obrador artesanal en la rúa de la Senra y que destaca, desde su apertura en 2023, por fusionar la tradición con las tendencias actuales.

Protagonizado por el propietario del negocio, Moncho Pérez, la publicación continúa con un joven cliente que, tras degustar uno de los deliciosos churros de Chuore, se expresa de la siguiente manera: "Bro... están god". A lo que el dueño del local responde con un "eso es un facto", una expresión muy utilizada por la Generación Z y Alfa que deriva del inglés "facts" y que quiere decir "hechos".

El propietario de Chuore, Moncho Pérez, en un fotograma del vídeo que ya se ha vuelto viral en Santiago / Redes Sociales

Seguidamente y para poner en valor su producto, el vídeo prosigue con Moncho dando una explicación muy singular de cómo realizan cada día su trabajo. "Los churros siempre amasados a mano... con amasadora 'red flag'", a lo que añade que una vez hechos, "si crujen están en su prime".

Para conseguir que los clientes vuelvan con asiduidad, Pérez comenta que cada semana tienen nuevos sabores y que, de ser él, "le daría 'fomo' perdérselos". Una expresión que quiere decir 'Fear of Missing Out', lo que traducido al castellano quiere decir tener "miedo a perderse algo".

Churros... y también fresas

En su famoso obrador de la Senra, la churrería Chuore además de ofrecer sus exquisitos churros, también tienen productos para aquellos y aquellas que tienden a cuidar más su línea. Por ello, Moncho expone que en su local "nos adaptamos a tu mood... fresas o churros".

Moncho muestra durante el vídeo sus populares fresas como una opción más sana para aquellos que quieren cuidar más su línea / Redes Sociales

Asimismo, el empresario aconseja a todo aquel que quiera sorprender a alguien con un plan especial, que se acerque hasta su churrería "si te hacen ghosting", una práctica común entre jóvenes donde alguien corta repentinamente en contacto con otra persona.

Para finalizar el vídeo, que ya acumula más de 32.000 visualizaciones en su cuenta de Instagram, Moncho Pérez recuerda la ubicación de Chuore: "Estamos en la rúa da Senra Bro, si no vienes no has entendido la vibra".