El vídeo viral que descubre el Pazo dos Irlandeses: así es por dentro la joya de 3,5 millones que se vende en Santiago

"Por aquí pasan miles de personas al día, pero pocos saben la joya que se esconde detrás de estas puertas". Con esta frase -una gran verdad para muchos compostelanos- comienza el vídeo viral que promociona la venta del Pazo dos Irlandeses, un edificio histórico en el corazón de Santiago que ha salido a la venta por 3,5 millones de euros.

La pieza audiovisual, publicada recientemente por la inmobiliaria 247 Real Estate, ha suscitado un gran interés en las redes sociales, donde acumula miles de likes y cientos de compartidos desde el 20 de abril. El motivo no es otro que la curiosidad: poder echar un vistazo, casi en primera persona, a algunas de las estancias más espectaculares de un edificio que ha visto nacer y morir los siglos y que aún conserva, a pesar del deterioro, restos del esplendor del que hacía gala.

El vídeo del Pazo dos Irlandeses, un viaje en el tiempo lleno de tesoros

El Pazo dos Irlandeses es un recinto de 1.818 metros cuadrados que se oculta tras una sobria puerta verde ante la que es fácil pasar de largo. De ahí que su interior, engalanado con rosetones, ventanales y lánguidas escaleras, haya sorprendido a los santiagueses que se han asomado a su interior a través del post de la inmobiliaria.

El jardín interior del Pazo dos Irlandeses. / 247 Real Estate

El vídeo que se ha viralizado comienza precisamente en la fachada exterior, coronada por el escudo del marqués de Casa-Pardiñas, uno de los inquilinos que ha tenido este espacio patrimonial a lo largo del tiempo. Pero lo más impactante se encuentra tras las jambas: el descuidado jardín interior, los soportales redondeados en piedra y un recibidor sostenido por columnas que conecta con uno de los elementos más imponentes del edificio, una gran escalinata doble en la que es fácil imaginar a los estudiantes que la recorrieron durante el siglo XVII.

En total, y tal y como indica la firma encargada de su venta, el espacio cuenta con una veintena de habitaciones y nueve baños. Los daños que el abandono ha provocado en estas estancias es palpable en el vídeo, pero también todos los restos patrimoniales que aún se conservan, como las molduras de los techos, las vidrieras de colores y parte del mobiliario antiguo, que incluye pianos, sillas de terciopelo rojo y una enorme lámpara de rueda de carro que en su día iluminó los pupitres del recinto y que hoy yace descalabrada sobre el suelo.

La galería interior del Pazo dos Irlandeses, en Santiago. / 247 Real Estate

Algunas de las piezas más espectaculares son los ventanales, algunos con forma ojival, que llegan a cubrir paredes enteras llenando de luz las estancias. En muchas, parece que sus inquilinos se hubieran ido de repente, dejando tras de sí lo que la firma define como "una suma de vidas, épocas y decisiones", que requerirá cerca de dos millones de euros en reformas para volver a cobrar vida.

Las mil vidas de un palacio histórico

El vídeo que promociona la venta de este edificio histórico de Santiago da fe de la infinidad de vidas que ha tenido. El también conocido como Pazo de Ramirás fue, antes que nada, "uno de los colegios más importantes de Europa, el Colegio de los Irlandeses, donde jóvenes de ese país encontraban su lugar para formarse y mantener viva su cultura".

Estancia del Pazo dos Irlandeses / 247 Real Estate

Se trató del segundo colegio que fundaron en España los exiliados durante el reinado de Isabel I de Inglaterra, que persiguió política y religiosamente a miles de irlandeses. A finales del siglo XVIII, "sobre las ruinas del propio colegio" surgió el pazo, que fue "residencia noble, sede institucional e incluso espacio cultural".

Aquí estuvo, por ejemplo, la Cámara de Comercio y el Colegio de Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias, y vivieron hasta bien entrados los 2000 residentes particulares que pudieron, entre otras cosas, gozar de las amplias galerías abiertas al patio interior. Cada capítulo de la historia fue una suma y resta de detalles, como la incorporación de elementos neoclásicos que hacen sospechar de una reforma que pudo haberse realizado entre los siglos XVIII y XIX.

Detalle de la vidriera de una de las estancias del Pazo dos Irlandeses. / 247 Real Estate

Tal y como indica el anuncio de venta, los próximos propietarios tendrán que afrontar nuevas obras para rehabilitar el edificio, que ha sido objeto de requerimientos municipales por su conservación. Los problemas en su estructura y el abandono de su propio interior podrían elevar el desembolso total hasta los 6 millones de euros si se quiere conseguir un espacio capaz de albergar con seguridad un proyecto que lo revitalice.

Como ocurre siempre con las construcciones patrimoniales, tanto las obras como estos nuevos usos estarán sujetos a limitaciones. Se parte de dos condiciones principales: respetar el valor histórico del inmueble y evitar su empleo como hotel, lo que deja abierta la puerta a la construcción de viviendas, la puesta en marcha de una residencia o la instauración de alguna sede institucional.

La posible venta del Pazo dos Irlandeses no es la única con un alto valor histórico que se plantea en Santiago. Recientemente, también ha salido al mercado, por 600.000 euros, el edificio modernista de 1906 ubicado en la esquina de la Travesía da Universidade con la Rúa do Castro.