La alcaldesa celebra la declaración de Santiago como zona tensionada, pero cree que llega tarde

Como "unha moi boa nova" para Santiago, así recibía esta mañana la alcaldesa compostelana, Goretti Sanmartín, la declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado por parte de la Xunta, convirtiéndose en la segunda ciudad de Galicia, junto a A Coruña, en la que se podrá establecer un control sobre los precios del alquiler.

Tras celebrar una resolución que "vai servir para que se poidan aplicar estas medidas de contención de prezos previstas na lei polo dereito á vivenda e para que poidamos recibir axudas máis cuantiosas no Plan Estatal de Vivendas aprobado esta semana", ha extendido su felicitación al departamento de Urbanismo por el trabajo realizado, pero ha considerado que la declaración "chega tarde, sen ningunha dúbida". Y es que, desde su punto de vista, "queda claro que Santiago cumpría a primeira vez os requisitos", puesto que como ha recordado, "o precio do alugueiro supera en tres puntos o incremento do IPC, duplica ese indicador".

Por encima del incremento del IPC

De hecho, la regidora municipal ha señalado que "o incremento do prezo do alugueiro pasou do 40,26% entre 2019 e 2024, co que estamos cumprindo máis que de sobra con ese indicador que xa cumpríamos a primeira vez que presentamos a proposta ante a Xunta".

Tras incidir en que llega tarde, ha lamentado también la forma en la que se ha hecho pública la comunicación de dicha resolución, "primeiro con insinuacións do voceiro do PP, Borja Verea, que esta mesma semana falaba sobre vivenda, e despois a través dos medios", y que ya lo habían leído en prensa cuando le ha llamado la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, para comunicarle la decisión de declarar Santiago como zona tensionada.

"O Concello ten os deberes feitos"

Pese a ello, ha querido destacar que desde el Concello "temos os deberes feitos, o Concello xa enviou á Xunta a memoria e o proxecto do plan de medidas correctoras", y ha avanzado que siguen trabajando en el plan de medidas para el control de los precios del alquiler, con la idea de que en el plazo de dos meses se pueda aprobar en la xunta de goberno local, incluyendo un calendario para el desarrollo de las actuaciones previstas.

Goretti Sanmartín ha indicado además que ese calendario debe ser actualizado cada seis meses y ha puesto en valor algunas medidas que ya se han ido poniendo en marcha desde Raxoi, que entiende han contribuido a que el precio del metro cuadrado de vivienda nueva en Santiago haya subido desde 2025 un 3%, cuando en municipios limítrofes como el de Ames lo ha hecho en un 16%. Y lo mismo en cuanto al alquiler, donde en Compostela fue de un 8,5%, mientras que en Ames se elevó a un 21,9%.

Por último, ha deseado que esta declaración de zona residencial tensionada permita seguir avanzando en una política de vivienda "que defenda que a vivenda é un dereito para o conxunto da poboación de Compostela".

Verea lo ve contraproducente

También en rueda de prensa, el líder del PP de Santiago, Borja Verea, ha considerado que con la resolución "acabaronse as excusas e queda demostrado que nestes tres anos o único que que presentou o Concello foi a chapuza de zona tensionada, que tardou meses en corrixir", atribuyendo las responsabilidades que de ello puedan derivarse a BNG y Compostela Aberta, advirtiendo de que "o risco é evidente" y de que en aquellas ciudades declaradas zona tensionada la medida no está sirviendo para mejorar el mercado de la vivienda, sino que por el contrario, lo que está sucediendo es que "os propietarios deixan de alugar, hai vivendas que desaparecen do mercado, máis dificultades para acceder a un piso, especialmenta para as familias e mozos, e vivendas destinadas a alugueiro tradicional pasan a destinarse a alugueiro de tempada, con un déficil de mantemento destas vivendas en alugueiro".

El caso de A Coruña

El portavoz de los populares compostelanos ha criticado que la única medida del bipartito en materia de vivienda sea ésta, cuando es una medida que no funciona, y ha puesto como ejemplo el caso de A Coruña, asegurando que "en cinco meses pasou de 718 contratos firmados en xuño antes da declaración a 324 en febreiro", lo que supone "a desaparición do 55% da oferta, 400 vivendas menos para as familias en A Coruña en poucos meses".

También ha afeado que no se haya construido en Santiago ni una sola vivienda púbica municipal y "nada sabemos da empresa municipal de solo".