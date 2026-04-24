Éxito académico en Santiago
A alumna do IES Rosalía de Castro que despunta en Filosofía: "Disertar é algo que me encanta”
Alba García logrou a medalla de prata na fase nacional da Olimpíada e asegura que “aprendín moito comparando os meus exercicios cos dos demais”
Alba García, estudante de segundo de Bacharelato Internacional do IES Rosalía de Castro de Santiago, acadou a medalla de prata na Olimpíada Nacional de Filosofía, celebrada en Ciudad Real, tras superar previamente a fase galega, na que resultou gañadora.
A estudante explica que chegou á competición autonómica, celebrada en febreiro, case por casualidade. “Presenteime por diversión, cun amigo de clase. Disertar é algo que me encanta facer en Filosofía”, asegura en conversación con EL CORREO GALLEGO.
A proba tivo lugar na Facultade de Filosofía da USC. Aínda que saiu satisfeita co seu traballo, recoñece que non esperaba o resultado. “Non sabía cantos eramos. Saín contenta, pero sen pensar que ía gañar”, sinala.
Máis alá do primeiro premio, destaca especialmente a oportunidade de defender oralmente o seu traballo. “Eu quería ter a oportunidade de expoñelo e contestar preguntas, porque ás veces cando escribes non deixas todo claro. "Iso é o que máis valorei da fase autonómica e o obxectivo que levaba, sen moita presión, á seguinte fase", afirma.
Xa na fase nacional, celebrada o venres 17 de abril en Ciudad Real, representou a Galicia xunto co segundo clasificado, un estudante do Colexio Peleteiro, Miguel Sobrino. Os dous participaban na modalidade de disertación. A proba desenvolveuse na Facultade de Letras, onde os participantes recibiron tres textos de estímulo para elaborar a súa reflexión, entre eles un de Miguel de Unamuno.
“Tomei a experiencia igual que na fase galega. Nas últimas horas repasara conceptos que me puidesen axudar, pero eu adoito moverme máis nas miñas propias reflexións, aínda que logo hai que apoialas en autores e profesionais”, explica. Ao rematar o exame saiu “contenta e coa ambición de poder ser finalista para defender o meu proxecto”.
Finalmente, o xurado comunicoulle que acadara a medalla de prata. “Aprendín moito comparando os meus exercicios cos dos demais. Eran moi diferentes”, asegura.
A experiencia tamén lle permitiu coñecer estudantes de toda España. “Iso é algo que non esquecerei”, destaca.
Sobre o gañador da competición, recoñece o seu gran nivel académico. “O rapaz que quedou primeiro demostrou unha gran carga teórica moi ben cohesionada e desenvolta. Eu, por outra banda, optei por un enfoque máis persoal, por veces case literario", aclara.
Ademais, confesa que recibiu moi boas valoracións dos seus compañeiros: "Cando rematei a defensa dixéronme que lles gustara porque a entenderan ben, tamén os alleos á modalidade de disertación. Iso é do que máis valoro”.
A alumna tamén quixo agradecer o apoio recibido durante todo o proceso por parte do profesor Ángel Carro Grela, quen a acompañou e lle facilitou o material de estudo e a axuda necesarios, así como o dos demais compañeiros.
De cara ao futuro, ten claro que quere estudar Enxeñaría en Deseño Industrial en Ferrol. “Gústame moito escribir, a pintura e a música. É unha forma de compaxinar a bagaxe tecnolóxica e científica que levo do bacharelato cunha parte creativa que preciso desenvolver e á que lle quero sacar proveito”, conclúe.
Éxito doutros alumnos do Rosalía de Castro en recentes Olimpiadas
Tres alumnos de Bacharelato do IES Rosalía de Castro resultaron premiados recentemente en distintas olimpíadas académicas. Pablo Rarís logrou a medalla de bronce na fase nacional da Olimpíada de Matemáticas, celebrada en Madrid do 13 ao 15 de marzo. Pola súa banda, Brais Novillo conseguiu tamén o bronce na Olimpíada Nacional de Física, que tivo lugar do 10 ao 13 de abril en Zaragoza, onde Mateo Rodríguez recibiu unha mención de honra.
