Una compostelana con los Reyes en el almuerzo del Premio Cervantes por el Día del Libro

Ángela Banzas, escritora de Santiago finalista del premio Planeta como autora de la novela "Cuando el viento hable" (distinción entregada el pasado octubre y dotada con 200.000 euros), fue parte de la gala del almuerzo con los Reyes don Felipe y doña Letizia durante esta semana el Día del Libro con motivo de la ceremonia previa a la entrega del Premio Cervantes al escritor mexicano a Gonzalo Celorio (dotado con 125.000 euros) celebrada este jueves en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid).

Felicidad

Ángela Banzas, natural de A Rocha Vella pero afincada en Madrid, explica así en sus redes la felicidad por ser parte de esa gran cita literaria celebrada en el Palacio Real de Madrid con la presencia de los monarcas: "La gran fiesta del libro. Gracias a todos los que hacéis posible la magia de estos encuentros", al tiempo que en otro post publica su resumen de esa jornada y otros eventos d eesta semana "con lo bonito que me ha dejado la gran fiesta del libro, gracias a todos los que hacéis posible la magia de estos encuentros".

Personalidades del mundo de las letras

Felipe y Doña Letizia entregaron ayer el Premio de Literatura en Lengua Castellana 'Miguel de Cervantes 202'5, concedido por el Ministerio de Cultura, al escritor mexicano Gonzalo Celorio tras presidir el día previo un almuerzo con personalidades del mundo de las letras, entre ellas Ángela Banzas y Juan del Val (ganador del Planeta 2025 con una novela llamada "Vera, una historia de amor", dotado con un millón de euros).

Juan del Val y Ángela Banzas en un puesto de la edrai de Sant Jordi / Cedida

Maratón de firmas

El Día del Libro, la escritora gallega estuvo en Barcelona para unirse a la celebración del Día de Sant Jordi y dedicó más de seis horas a firmar ejemplares de su novela "Cuando el viento hable", maratón repartido entre seis ubicaciones (Abacus Diputació, El Corte Inglés, Casa del Libro, Index Books, Santos Ochoa y Fnac).

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Gira por nuevas ciudades

Además, Ángela Banzas, está centrada en una nueva gira promocional del Premio Planeta junto a Juan del Val, dando a conocer detalles de sus respectivos libros, un tour que empezó el pasado 10 de marzo en Oviedo y tiene como próximas paradas: Mula (Murcia, 25 de abril), Valencia (7 de mayo), Badajoz (14 de mayo) y La Rinconada (Sevilla, 21 de mayo), entre otras citas futuras.