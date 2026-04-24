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La Romaría da Primavera corta el tráfico este sábado en Santiago: estas son las calles afectadas

Una comida comunitaria en San Pedro también limitará la circulación en la ciudad

Por su parte, la entrada principal del Pazo de Raxoi cerrará durante un mes al partir del lunes

La celebración de una comida comunitaria limitará la circulación en la zona de San Pedro

La celebración de una comida comunitaria limitará la circulación en la zona de San Pedro / Google Maps

Anxo Bentrón

Anxo Bentrón

Santiago

Santiago vivirá este sábado una jornada atípica con varias calles cortadas a la circulación por distintos motivos. A los ya conocidos cortes en la rúa Xeneral Pardiñas y en San Lázaro, este último por la celebración del XXXVI Dúatlon Cidade de Santiago, el Concello de Santiago ha anunciado este viernes dos nuevas modificaciones en la circulación.

Por un lado, la rúa do Espírito Santo permanecerá cortada en horario de 11.30 a 20.00 horas por la celebración de la Romaría da Primavera, organizada por la asociación vecinal As Marías.

Durante el tiempo en el que esté vigente el corte, los vehículos de residentes y de carga y descarga deberán acceder por la avenida Xoán XXIII y la praza da Ultreia.

Cortes en San Pedro

Por su parte, las calles do Campo da Angustia y do Rosario estarán cerradas todo el día, desde las 8.00 hasta las 00.00 horas, por la celebración de una comida comunitaria organizada por la Comisión de Festas do Barrio de San Pedro.

Se permitirá el acceso a residentes de la rúa do Medio, do Rosario, da Costiña do Monte y de Bonaval.

Modificaciones en el transporte urbano

Este último corte en la zona de San Pedro afectará a varias líneas del transporte urbano, que verán modificado su recorrido mientras permanezca activo el corte.

La mujer comenzó a encontrarse mal cuando viajaba a bordo del autobús urbano

Un autobús urbano en Santiago / ECG

En concreto, las líneas afectadas son la 9, 13 y C5, que se desviarán continuando por la avenida Rodríguez de Viguiri, Anxo Casal, Pastoriza y San Roque, retomando a partir de ahí su itinerario habitual.

En este tramo quedarán suprimidas las paradas (196) Rodríguez de Viguiri, acceso Concheiros, (220) Cruceiro de San Pedro, (154) Campo da Angustia, (557) San Domingos de Bonaval y (639) Valle Inclán La Salle.

El Pazo de Raxoi cierra su entrada principal

Por otro lado, el Concello de Santiago también ha anunciado este viernes que la entrada principal del Pazo de Raxoi permanecerá cerrada a partir de este lunes 27 durante un tiempo aproximado de un mes.

El cierre estará provocado por la construcción de una rampla de acceso, que forma parte de las obras de adecuación del edificio.

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Durante este tiempo, la entrada y salida al Concello se realizará por la puerta situada en la esquina sueste (en el lateral más próximo al Reitorado).

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