Diez claves del Ensanche Norte de Santiago: el barrio donde vivirá tanta gente como en Oroso o Negreira

1 ¿En qué fase está el proyecto?

Esta semana se aprobó la declaración de interés autonómico para el proyecto (PIA) en el Consello da Xunta, lo que permite habilitar terreno para vivienda y agilizar trámites. Se acaba de abrir el plazo de alegaciones de 15 días, previo a su aprobación inicial. El PIA es un instrumento con una importante carga legal que permite obtener ese suelo para construir y, a la vez, lo ordena y acorta plazos burocráticos. La consellería quiere aprobar este año el proyecto.

2 ¿Cuándo comienzan las obras?

El cronograma de la Xunta apunta a 2028 para acometer de forma simultánea la urbanización de los terrenos y la construcción de los edificios. La urbanización se licitaría en 2027, cuando quizás ya se puedan ver los primeros movimientos sobre el terreno, vinculados a esa fase preparatoria para levantar el nuevo barrio.

3 ¿Cuántas viviendas habrá?

Están previstas 3.609 viviendas, de las que el 80% serán de protección con carácter permanente, independientemente de que sean de iniciativa pública, privada o mixta. El 8% de la edificabilidad (alrededor de 350.000 metros cuadrados) se reserva para bajos que tendrán usos terciarios: comerciales y de oficinas. Hay previstos 29 bloques residenciales de distintos tamaños y alturas.

4 ¿Cuántos vecinos tendrá?

Dependiendo del perfil de familias que residan allí, entre 6.000 y 9.000 personas. La Administración calcula una media de 8.000 vecinos. Es decir, un barrio con tanta gente como todo el municipio de Negeira o el de Oroso.

5 ¿Cómo afectará al tráfico?

Un barrio de esas dimensiones impacta de lleno en la movilidad de toda la zona norte. De hecho, el PIa estima que el tráfico diario generado alcance los 25.701 vehículos, con una media de 2.500 a la hora, que se canalizarán principalmente a través de la Avenida de Asturias, principal acceso y salida al Ensanche Norte. Por ello, el estudio aconseja desdoblar esta entrada de Santiago para que tenga cuatro carriles. En medio de la misma, una enorme rotonda desviaría el tráfico hacia el nuevo barrio, a través de un bulevar norte-sur también de cuatro carriles que conectaría la Avenida de Asturias con el campo de fútbol de As Cancelas. Después, habría accesos secundarios, desde Amio y desde la Avenida do Cruceiro da Coruña a través de la vía de servicio. Se trata de un barrio con excelentes accesos a la AP-9 y la A-54. En cuanto a los aparcamientos, se contemplan casi 900 gratis al aire libre y más de 2.500 privados.

Responables del IGVS, la conselleira y Monteoliva Arquitectura / Cedida

6 ¿Dónde se concentrarán las zonas verdes?

Las zonas verdes ocuparán más de 130.000 m2 de los 360.000 de todo el ámbito de actuación, es decir, que será un barrio verde con más de un tercio de su superficie llena de zonas abiertas. El epicentro será el paseo del río Mallou, afluente del Sar, donde se conservará e integrará su vegetación en el barrio, pero también se plantarán 3.500 árboles y habrá zonas ajardinadas. El proyecto también contempla un gran parque en una zona elevada.

7 ¿Hay que derribar viviendas o construcciones?

En principio el desarrollo solo afectaría a dos viviendas, una deshabitada y otra habitada cuyos propietarios se ubicarían en el barrio. La mayoría de la zona afectada es un pequeño valle de pendientes suaves con el río Mallou por el centro, por lo que son zonas agrícolas y rururbanas sin edificaciones. La más relevante es la fuente lavadero que usaron los vecinos y que el proyecto conservará, dándole además relevancia como protagonista de una gran plaza central.

8 ¿Cuánto cuesta el Ensanche Norte?

La Consellería de Vivenda invertirá 50 millones para la compra y habilitación de los terrenos, aunque el proyecto global supondrá una movilización de más de 600 millones de euros. No hay que olvidar el movimiento económico que genera para la ciudad, a través del empleo, levantar un espacio así de la nada.

9 ¿Por qué se hace este barrio en Mallou?

El PXOM de Santiago tenía previstos ya varios sectores para el desarrollo urbanístico. Uno de ellos era el SUD-1, en la zona de Mallou, que fue el elegido por la Xunta porque tiene una lógica de crecimiento para la ciudad, al ser el más próximo al casco urbano. De ese modo el Ensanche Norte es una solución de continuidad natural al Santiago ya edificado en el norte, sin necesidad de edificar más lejos dejando bolsas de terreno intermedias, lo que no tendría mucho sentido.

10 ¿Cómo cambiará Santiago con el nuevo barrio?

Aunque no se puede predecir al 100%, sin duda el Ensanche Norte será la actuación urbanística más importante en esta zona de la ciudad en dos décadas, en las que el desarrollo se concentró más bien en el sur, hacia Santa Marta y Conxo, además de la zona hacia Teo. La urbanización de Salgueiriños y la Torres de As Cancelas fueron los últimos hitos de la zona norte, a principios de los 2000, por lo que el SUD-1 de Mallou volverá a poner el foco urbanístico de Santiago en el norte. Se trata además de un espacio privilegiado con ubicación estratégica por su proximidad a la Xunta, especialmente a la nueva sede de la vieja estación de autobuses, así como al polígono del Tambre.