Un paseo virtual por el barrio que transformará Santiago con 3.600 nuevas viviendas: "Da continuidad al crecimiento de la ciudad"

El futuro Ensanche Norte de Santiago aspira a ser algo más que una simple prolongación de la capital o un apéndice residencial del centro. El proyecto urbanístico que se tramita en la zona de Mallou (SUD-1) está concebido como barrio del siglo XXI repleto de espacios abiertos y zonas verdes, con una buena red de comunicaciones, con vida propia a través de comercio y las oportunidades de empleo y con sensibilidad hacia la historia y la naturaleza en la que se asienta: un pequeño valle de un afluente del río Sar, que al fin y al cabo "tiene importantes raíces en Santiago".

Al menos así es como lo pintan en el papel los responsables de Monteoliva Arquitectura, la empresa a la que la Xunta encargó el que sin duda es uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos tanto de Compostela como de toda Galicia. De hecho, las cifras confirman la magnitud de la iniciativa: 3.600 viviendas, 360.000 metros cuadrados, 600 millones de euros de movimiento, entre 6.000 y 9.000 vecinos, 130.000 metros de zonas verdes, 3.500 árboles, grandes bulevares...

Y aunque todavía es pronto para visualizar esa transformación que se pondrá en marcha sobre el terreno en 2028, lo cierto es que las recreaciones (renders) que hicieron en el estudio coruñés en base a todos estos datos permiten hacerse ya alguna idea de cómo será el Ensanche Norte. Algo así como dar los primeros paseos virtuales por sus calles.

Zona de Mallou donde se levantará el Ensanche Norte / Antonio Hernández

Viviendas y bajos

Los edificios son los elementos centrales del Ensanche Norte y la propia justificación de su nacimiento, ya que la Consellería de Vivendabusca bolsas de terreno para poder levantar pisos públicos que aliven la crisis inmobiliaria. Así, la idea es configurar el núcleo del barrio alrededor de cinco manzanas con bloques residenciales de diferentes alturas: desde dos hasta nueve pisos, según figura en el PIA, con un único edificio de bajo+13 pisos que se convertirá en uno de los emblemas del Ensanche Norte.

Todos tendrán bajos para usos terciarios, bien comercio u oficinas, según confirmaron en Monteoliva. "De un ámbito bruto de actuación de 360.000 metros cuadrados, sale una edificabilidad de 355.824 metros, la mayor parte para vivienda y un 8% para usos terciarios en plantas bajas", que son los que complementan el barrio con servicios. Muchos de estos bajos son los que precisamente acaban dando vida al mismo y evitando que se convierta en un barrio dormitorio.

Además, su nuevo skyline no tendrá un gran impacto visual en Santiago, ya que Mallou se asienta en un valle de un afluente del Sar, por lo que sus edificios más altos "son poco visibles desde otras partes de la ciudad".

El Ensanche Norte se ha estructurado con toda la parte edificada concentrada en el margen izquierdo del río, es decir, la zona que está más en contacto con el suelo urbano y ya edificado. "Por ahí es pon donde se va a dar ese crecimiento de la ciudad, porque se busca dar continuidad", explicaron los técnicos en una comparecencia junto a la conselleira María Martínez Allegue. Es decir, si se mira desde el aire, se verá el núcleo residencial pegado a los edificios que ya existen, mientras que el resto de Mallou hacia Amio o As Cancelas queda más abierto.

Un tercio de zonas verdes

Del ámbito total de actuación, un tercio, casi 130.000 metros cuadrados, serán zonas verdes. Se aprovechará la vegetación natural de la parte baja de Mallou, especialmente valiosa y nutrida por la presencia de un afluente del río Sar, "una potencia natural que hay que aprovechar e integrarla", apuntan los arquitectos responsables del proyecto.

Pero, a mayores, también se plantarán más de 3.500 árboles, se respetarán los caminos tradicionales, se habilitarán otras sendas peatonales y se respetará una fuente lavadero histórica. "También habrá un gran parque sobre una zona de elevación", añaden. El resto de zona verde serán las plazas ajardinadas entre los edificios, que también tendrán gran protagonismo.

El proyecto contempla una reserva de unos 45.000 metros cuadrados para equipamientos, algunos de ellos ya contemplados en el propio PXOM compostelano.

La conselleira Allegue visita una vivienda pública en Santiago / Cedida

Tráfico y movilidad

La tercera pata del proyecto tras los edificios y las zonas verdes la constituye la movilidad, que cobra vital importancia en un espacio en el que van a residir una media de 8.000 vecinos, calcula la Xunta. El barrio se articula a través de un gran eje norte-sur y otro este-oeste, que descuelgan de la Avenida de Asturias, que será la que va a descargar el tráfico del Ensanche Norte.

"Ambos ejes se complementan con una red interna de calles y plazas de carácter más urbano", detallan los técnicos, siempre respetando los caminos antiguos que aún quedaban para uso vecinal, en otra muestra de sensibilidad hacia la tradición. "Se han podido conservar esos caminos, paseos y esa fuente lavadero porque son elementos culturales importantes en la memoria histórica del lugar".

En cuanto a los coches, la conselleira habló de más de 3.500 plazas de aparcamiento, de los que casi un tercio serían libres en la calle.