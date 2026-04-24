Funcionarios de justicia de Santiago denuncian situaciones de "explotación" laboral y que trabajan "hacinados"

Funcionarios del tribunal de instancia de Santiago se han concentrado este jueves ante los Juzgados de Fontiñas para denunciar la situación que están viviendo, con situaciones de "explotación" laboral, falta de medios humanos y materiales y personal "hacinado" en las instalaciones tras los últimos cambios legislativos y el traslado de trabajadores al edificio de la rúa Viena. Durante la protesta, los participantes, convocados por los sindicatos, han expuesto un manifiesto con 10 denuncias concretas que ha arrancado con la "sobrecarga por falta de personal" que sufren, lo que lleva a una "exigencia laboral que en algunos casos roza la explotación".

Además, denuncian un abuso de la responsabilidad del trabajador, con "jornadas que exceden con mucho los límites legales nacionales y europeos", y la "indefensión, arbitrariedad diaria y falta de especialización" que está experimentando el colectivo. Los sindicatos critican también una "vulneración del derecho a la negociación colectiva y la "degradación de funciones" que sufren. "El modelo de 'todos para todo' es un despropósito que va en contra de la lógica más elemental del funcionamiento de cualquier organización", apuntan, criticando además los medios tecnológicos "obsoletos y llenos de parches" con los que tienen que trabajar.

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Los funcionarios de justicia señalan el "abandono formativo" del que son víctimas, así como la "discriminación" en el teletrabajo, dado que la Dirección Xeral de Xustiza "vulnera sistemáticamente el derecho al teletrabajo". Estos elementos, apuntan, derivan en "un deterioro del servicio público". "No pedimos una subida salarial, lo que exigimos son los recursos necesarios para prestar un servicio público digno y que se garantice el respeto absoluto de nuestros derechos laborales más elementales", reclaman.