Recoñecemento cívico
García Ortiz, arroupado pola veciñanza
A Casa das Máquinas acolleu un multitudinario evento para poñer en valor o traballo de Álvaro García Ortiz, ex fiscal xeral do Estado, veciño compostelán e apartado do cargo por un delito de «revelación de secretos», segundo o Tribunal Supremo. Durante o acto de arroupamento da veciñanza de Compostela, Ortiz defendeu que apartándoo a el, apartaron «unha maneira de ver a Xustiza».
O ex fiscal xeral do Estado Álvaro García Ortiz deuse un para el inesperado baño de masas este xoves na Casa das Máquinas. O recoñecemento cívico e veciñal ao seu labor encheu este local antigamente de Fenosa contando co arroupamento dos que noutrora foron os seus veciños, pois viviu anos no barrio de Galeras. «Acolleume a carballeira de San Lourenzo», dixo o ex fiscal no evento da Casa das Máquinas.
Xunto a el estiveron a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; o secretario xeral do PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro; o ex reitor Antonio López, Xaquín Fernández Leiceaga, Encarna Otero, Marta Lois ou Lourenzo Fernández Prieto, entre outros. Un acto cívico e veciñal e «emotivo» nas palabras do propio Álvaro García Ortiz, que reivindicou que non só o apartaron a el do cargo, «apartaron a un equipo», unha maneira de ver a Xustiza» dentro dun estado «social e de dereito».
O ex fiscal fixo referencia ás 13 intervencións anteriores e recoñeceu que pese a ter dado «moitos, moitísimos discursos» na súa vida non estaba preparado para unha situación como a que se deu en Galeras por parte dos «meus veciños, os meus amigos, persoas que quero» e manifestouse como «membro dunha comunidade, dunha colectividade que nos fai fortes. Se non, non seriamos nada». García Ortiz explicoulle á súa veciñanza que «ninguén está preparado para unha responsabilidade como é a de ser fiscal xeral do Estado» e reflexionou sobre que non se lle explicou á sociedade civil «ben» o que supón esa figura designada pola Constitución e pola chamada de quen «os cidadáns decidiron que fose presidente do goberno».
García Ortiz defendeu que a figura do fiscal xeral do Estado vén determinada pola «soberanía popular» para interpretar a Constitución, mais queixouse de que «o que nos falta é explicar ben» cal é ese labor e asegurou que «cando a min me apartaron do cargo, apartaron un grupo de traballo, unhas ideas e unha forma de ver a Xustiza». «Sen ese equipo e a Unión Progresista de Fiscais tería sido imposible facer o traballo», insistiu para poñer en valor o «significado profundo» do acto que congregou a veciñanza en Galeras.
Servidor público
Álvaro García Ortiz defendeuse como funcionario, como «servidor público», porque a Xustiza «está ao servizo dos cidadáns» e puxo en valor non chegar dende ningunha «elite, en ningún sentido, non veño dunha familia de xuristas, non teño unha especial nobreza no sangue, nin o pretendo, e veño da periferia».
Así, o ex fiscal puxo enriba da mesa a diversidade e o entendemento da identidade cultural así coma o manexo de varios idiomas. «Non se entende a riqueza cultural que supón para todos nós expresarnos en dúas linguas e poder compartir valores culturais que van un pouco máis alá da pertenza territorial».
«Hai moitos galegos en Madrid e moitos galegos na Xustiza, pero non se traslada esa mensaxe de diversidade» por unha necesidade de integración, segundo el comentaba na Casa das Máquinas, mais na súa experiencia persoal «canto máis estaba en Madrid, máis quería volver á casa». Unha casa que está na carballeira de San Lourenzo, no Pío XII onde estudaron os seus fillos, onde fixo veciñanza con todos aqueles que na tarde do xoves quixeron arroupalo como fiscal e, sobre todo, como parte da comunidade compostelá.
