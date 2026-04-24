NUEVA APERTURA
El histórico local que albergó la chocolatería Metate reabre como 'Casa Doce' en la zona vieja de Santiago
El establecimiento llevaba cerrado desde el año 2023 por la jubilación de su anterior propietario Carlos Vázquez Conde
El histórico local que albergó durante más de ocho décadas el café bar Metate, acaba de reabrir como 'Casa Doce' en la zona vieja de Santiago. Con esta apertura, la rúa do Preguntoiro recupera un espacio que ocupó hasta 2023 la emblemática fábrica de chocolate, que bajó la persiana para siempre después de la jubilación de su anterior propietario Carlos Vázquez Conde, tercera generación de un negocio que endulzó las mañanas de muchos compostelanos a lo largo de sus más de 80 años de historia.
Un rincón que forma parte de la historia colectiva de Santiago
Ahora, 'Casa Doce' toma el relevo de un icónico negocio que dejó el listón muy alto, para intentar convertirse en un espacio de referencia de la zona monumental en el que aquellos que lo visiten, podrán disfrutar de un lugar acogedor donde tomar un buen café, como lo hicieron generaciones enteras que convirtieron este rincón de Compostela en parte de la historia colectiva da la ciudad.
Sus reseñas hablan por sí solas
Con una puntuación de 5 sobre 5 en las 28 reseñas que 'Casa Doce' acumula desde que lleva abierta, las opiniones de aquellos que ya han visitado el nuevo local dejan entrever que hablamos de un negocio con mucho futuro.
"Los dulces exquisitos y muchísima variedad, el café diría que de lo mejor que he probado en Santiago, sin duda repetiré"; "Un sitio bastante top para tomarte un café y darte un capricho dulce o salado" o "El ambiente es acogedor y el personal es súper amable y te hace sentir a gusto desde el minuto uno", son solo algunos ejemplos de las primeras sensaciones de los clientes que ya han visitado 'Casa Doce'.
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