O artesán que revolucionou a percusión en Santiago: "Antes era máis doado conseguir droga que unha pandeireta"
José Manuel Salvado, o luthier detrás de Sanín, pasou de vender 30 pandeiretas ao ano a facerlle os instrumentos ás Tanxugueiras no Benidorm Fest
Aínda que xa pasaron máis de 30 anos, José Manuel Salvado segue a recordar como se fora hoxe os seus primeiros intentos de construír unha pandeireta. "Ensinábame ás agochadas Manuel Calvo, que daquela lle facía os instrumentos a todos os grupos. Na terceira visita, descubriunos a súa muller, e botoume a vasoirazos porque dicía que viñera a roubarlles", lembra con humor o artesán.
Esas poucas clases foron, con todo, suficientes para que se namorara da madeira curvada e do ledo bater das ferreñas. Renunciou a exercer como mestre -a carreira que estudara-, anunciou na casa que ía ser artesán e propúxose recuperar un instrumento que, por aquel entón, non podía atoparse en ningunha tenda de música de Compostela.
"Nos 80 era máis fácil conseguir droga que unha pandeireta. Case non había quen as fixera e, os que as facían, estaban moi saturados", explica o propietario de Sanín Percusión Tradicional. Hoxe, do seu obradoiro saen as que moitos consideran como as máis bonitas de Santiago. Artistas como Tanxugueiras, Leilía, Susana Seivane e Mercedes Peón téñennas empregado nos seus concertos, presumindo baixo os focos dos fermosos deseños cos que Salvado as decora.
As pandeiretas que triunfaron no Benidorm Fest
"Ocorréuseme empezar a pintalas para que fosen distintas e a xente puidera plasmar a súa creatividade. Pero sempre teño moi presente a tradición do noso instrumento e trato de mellorar a acústica e facelo máis resistente", explica o luthier, que comezou bañando en fucsia unha pandeireta e xa non puido parar.
Agora, moitos dos estantes do seu obradoiro semellan un arco da vella, con algunha que outra idea aloucada escintilando no medio. Un bo exemplo é a súa pandeireta con chapas de Estrella Galicia, unha ocorrencia que, apunta entre gargalladas, saíu directamente "da taberna".
"Fago o que me parece que está ben. Hai unha pandeireta de hai moitos anos que xa case forma parte da nosa marca, que é a que ten o toxo. Foi unha ilustración que lle encarguei a Marcos Paz e, hoxe, quen a ve sabe que é Sanín", explica. Outras das súas pezas levan estrelas, flores ou debuxos de animais e cantareiras. Pero a creación pola que probablemente se lembra máis a Salvado é pola que fixo en 2022, cando as Tanxugueiras lle encargaron tres pandeiretas para a posta en escena de Terra no Benidorm Fest.
Sanín, o obradoiro que levou as pandeiretas á rúa
Logo desta preselección para Eurovisión, o interese polas pandeiretas disparouse. Algo que, di Salvado, é comprensible, xa que se trata dun instrumento "fácil de aprender" e co que "nun ano xa estás montando unha festa".
Igual de sinxelo é construílo se un ten un bo mestre e a paciencia de dedicarlle, polo menos, "unhas catro horas" de esforzo. "Facer unha pandeireta é fácil, o difícil é vender 5.000 anualmente. Eu empecei vendendo 30, as primeiras en lugares como a tenda Rimess do Hórreo. Recordo que me puxeron cara de sorpresa, porque daquela os comercios de música non eran sitio para unha pandeireta".
En total, levoulle varios anos abrir camiño para lograr facelas "máis accesibles", traballando "día e noite toda a semana para sacar adiante" o seu proxecto. Pero el quería seguir no mundo da música galega, o que tanto lle cautivara nunha foliada aos 19 anos, e montou -non sen sacrificio-, o seu propio obradoiro na década dos 90.
Co tempo, os luthiers da pandeireta foron multiplicándose e o mercado "mudou completamente" para "recuperar o que facían as nosas avoas". Eses golpes secos na pel, co canto e o son metálico das ferreñas, que fai que Galicia sexa agora, di o artesán, "tan diferente ao resto da Península".
