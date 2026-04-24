Nordesía, la empresa de Santiago que cambió la música en Galicia

Galicia 1996: el mapa de festivales apenas suma dos grandes citas: Ortigueira y Noroeste (A Coruña), España tiene 160.000 internautas (según la consultora DBK), y en Santiago no existe la sala Capitol (levantada sobre el cine previo) y los conciertos, con excepción de la Nasa (luego Malatesta, cerrada), se hacen en bares y pubs. En uno de ellos, Casa das Crechas, templo del folk, se gesta Nordesía.

Fundación

En ese 1996, Vítor Belho y Paco de Pink fundan esa influyente compañía musical que este sábado en Capitol celebra la fiesta de su 30 aniversario. Hay entradas a 9 euros y un cartel con Expresso Transatlântico, Cheny Wa Gune, A Pedreira & Alejandro Vargas, Budiño, Lumedoloop, Marcos Coll, Felisa Segade, Uxía, Banda das Crechas, DJ Mil y DJ Panko.

Inicios duros

«En 1996, nos traballábamos por fax. Facíamos os contactos e os contratos por fax aínda que rápidamente foi substituído por internet. Nordesía foi das primeiras empresas en abordar a dixitalización integral. Eran tempos de precariedade, non había apenas a costume de que os músicos foran contratados con seguridade social, o rider técnico era una cousa moi secundaria e os concertos se facían reutilizando todo tipo de plataformas e lugares non sempre axeitados... E o noso traballo foi un activo para cambiar eses plantexamentos e progresivamente chegamos ata hoxe, un presente onde todos os artistas están regularizados e a parte técnica mellorou de forma radical cando nos inicios poucos equipos de son cumprían as condicións necesarias», recuerda Vítor Belho, cuyo activismo musical empezó algo antes.

«Eu traballei xa, desde 1987 ata 1995 no festival Cidade Vella (Santiago) e tiña esa experiencia de traballar con Mercedes Peón, Berrogüetto, Leilía, Salif Keita… e o meu socio, Paco de Pin viña de ser o director técnico do Centro Dramático Galego e fundou unha empresa que aínda existe, Kachet, e xuntos traballamos para crear algo que servise para mellorar o estado das cousas no eido da música e da cultura». Así nació Nordesía.

Maré, Narf, Portugal e Begoña Caamaño

Han trabajado «con máis de 4.000 artistas» y ahora quieren compartir lo (con)vivido y lo sentido.

«Imos celebrar que chegamos vivos ata aquí...! Non é un festival é un encontro con persoas coas cales temos ou tivemos relación neste percorrido de 30 anos».

De paso, darán un adelanto de la nueva edición del festival Maré, resaltarán su querencia lusófona (mañana es 25 de abril, y celebran esa revolución lusa), evocarán a Narf (Fran Pérez), músico fallecido hace diez años muy ligado a esta empresa compostelana, y harán otro recuerdo «especial» para Begoña Caamaño («Fomos parella sete anos, case oito, era unha muller moi intelixente», matiza Vitor sobre la añorada protagonista del inminente Días das Letras Galegas).

Opinan A Pedreira, Dj Mill y Marcos Coll

Y para sellar esta charla previa en EL CORREO GALLEGO, A Pedreira, Dj Mill y Marcos Coll, tres de las personas protagonistas del cartel de la fiesta de este sábado en Capitol, suman su visión sobre los 30 años de Nordesía.

A Pedreira: «Tendo como centro Compostela pero tamén a autopista A Coruña-Vigo, Nordesía nos ten traído moitísima música internacional que non coñecíamos. E creou moitos vínculos entre músicos galegos, galegas e de fóra e tamén meteuse en proxectos con alma, cunha xestión cultural con alma non so desde o punto de vista do capitalismo».

Dj Mil: «Aportaron propostas distintas nun gran formato, aparte de facer cousas en salas, tamén organizan festivais… Oxalá traian ata Santiago a máis artistas como Pongo o Cimafunk, a quens coñecín grazas a eles».

Marcos Coll :«Para la música folk galega, Nordesía son un poco como el sello Chess para el blues, responsables de buena parte del movimiento folk galego, aparte de traer a otros artistas internacionales de otras músicas. Los amantes de la música y la cultura les debemos dar las gracias, yo vi grandes conciertos gracias a ellos».

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Convivir con estrellas de la música

El 10 de julio, Vítor Belho verá a David Byrne en Barcelona: «Oxalá podamos telo algún día aquí», apunta antes de repasar una parte del estelar elenco con quienes ya ha trabajado esta firma gallega: "Veña ou non veña algún día David Byrne, en Nordesía nos xa temos traballado e compartido momentos con artistas grandes como Cesarea Évora, Van Morrison, Patti Smith, Rubén Blades, Femi Kuti, Chucho Valdés, Buenavista Social Club, Paquito de Rivera, Youssou N'Dour, Laurie Anderson, Ryūichi Sakamoto, Jan Garbarek..." .