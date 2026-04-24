Reclaman una nueva Comisaría en Santiago tras el incendio: «La situación es caótica»

La Confederación Española de Policía (CEP) denunció este jueves «el abandono que sufre la Comisaría de Santiago» tras el incendio registrado en el edificio, situado en la avenida Rodrigo de Padrón, hace ya más de dos meses. Durante una concentración ante la Comisaría, desde el sindicato subrayaron que «los agentes conviven hacinados en oficinas provisionales que no pasarían ninguna inspección de prevención de riesgos laborales».

«Atendemos a los ciudadanos en unas instalaciones deplorables, sin espacio, sin intimidad o en un campamento improvisado en el Obradoiro para el servicio del DNI, y esto transcurre semana tras semana mientras se nos indica que pronto se dará una solución provisional que reúna las condiciones mínimas, pero ésta no llega», relató Agustín Vigo, secretario general de la CEP en Galicia.

«Las palabras olvido, abandono, desprecio e indefensión son el sentir del personal policial y laboral que trabajan en la Policía Nacional de Santiago, ya que pasan los días y desde el Ministerio del Interior no se da una solución real y de futuro para la Comisaría de la capital gallega», subrayó Vigo, antes de incidir en que «el actual edificio, en la situación en la que está, es irrecuperable sin una obra de calado que va para muchos meses o años».

Es por ello que desde el CEP apuestan por «construir en Santiago una nueva Comisaría, en una ubicación idónea para la labor policial que cubra las carencias y limitaciones de la maltrecha comisaría actual y donde los ciudadanos de Santiago sean atendidos con todos los servicios policiales del siglo XXI».

Desde el sindicato consideran que «esta opción sería una señal de respeto por parte del Gobierno central a Galicia y a su capital». «Estamos viendo como cada vez emplean más medios y recursos a otras regiones de España y se olvidan de Galicia, un ejemplo de ello es la lluvia de millones que desde el Gobierno se ha destinado a la financiación de las Policías Autonómicas de Cataluña, País Vasco y Navarra, con una inversión nunca antes vista que alcanza ya los 1.512 millones de euros en los últimos años, según los datos oficiales de ejecución presupuestaria de la Intervención General de la Administración del Estado, correspondientes al periodo comprendido entre 2019 y noviembre de 2024», subrayaron.

Incendio en la galería de tiro

El incnedio en la Comisaría de Santiago se produjo el pasado 12 de febrero, poco después de las diez de la mañana, en la galería de tiro del edificio, situada en la planta -4, y obligó a desalojar tanto la Comisaría como el instituto Rosalía de Castro y el Rectorado de la Universidade de Santiago.

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Las llamas generaron una gran columna de humo negro visible desde diversos puntos de la ciudad y los trabajos de extinción se prolongaron durante casi siete horas. Además, cuatro días después, unos rescoldos reactivaron el incendio, dado que a primera hora de la mañana comenzó a salir humo. Los bomberos acudieron rápidamente a la zona para controlar la situación.