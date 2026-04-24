Robo a plena luz del día en la milla de oro de Santiago: se llevan el bote de propinas de una peluquería

Una peluquería situada en la denominada milla de oro de Santiago fue el escenario de un hurto a plena luz del día. El suceso tuvo lugar minutos después de las cinco de la tarde de este jueves en un establecimiento de la rúa Xeneral Pardiñas, en pleno centro del Ensanche.

Según relató la propietaria de María Varela Peluqueros, un joven accedió al local con la intención aparente de pedir cita para cortarse el pelo. El individuo, descrito como alto, fijó una hora para el servicio, aunque comentó que quizá no disponía de suficiente dinero y preguntó por la ubicación de un cajero automático cercano.

Tras ausentarse unos minutos, regresó al establecimiento y, con las trabajadoras en el interior del local, sustrajo el bote de las propinas que se encontraba junto a la caja registradora y huyó del establecimiento. La dueña del local denunció lo sucedido ante la Policía.

Las cámaras de seguridad de un negocio cercano habrían captado los hechos, lo que podría facilitar la identificación del presunto autor.

Los vecinos denuncian el aumento de la inseguridad

Este incidente se suma a una creciente preocupación en el Ensanche compostelano. La asociación de vecinos de la zona, Raigame, lleva semanas denunciando un "aumento de la inseguridad", con episodios que incluyen robos, asaltos a vehículos y atracos en establecimientos.

Los residentes también alertan de problemas derivados del ocio nocturno, como ruidos y altercados, y aseguran que algunos taxis evitan determinadas calles durante la madrugada.

Ante esta situación, el colectivo vecinal que preside Xosé Manuel Durán propone adelantar el horario de cierre de los locales nocturnos en zonas residenciales, pasando de las seis a las cuatro de la madrugada. Consideran que esta medida contribuiría a reducir los incidentes y mejorar la convivencia. “Creemos que ya se solucionarían muchos de estos problemas de inseguridad”, señaló el presidente de la asociación Raigame.