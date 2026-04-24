Tres acusados de robar las zapatillas y los auriculares a un menor en Santiago se enfrentan a 2,5 años prisión
La Fiscalía solicita para uno de ellos cuatro años de cárcel adicionales por tráfico de drogas
Incautadas casi 400 pastillas de éxtasis tras la huida de los sospechosos
Un menor de edad fue víctima de un robo con violencia en las inmediaciones del castillo de la Rocha, en Santiago, cuando tres individuos lo abordaron de forma coordinada. Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, uno de los agresores lo inmovilizó por la espalda mientras otro le sustraía sus zapatillas, dinero en efectivo y unos auriculares, mientras un tercero vigilaba la zona para evitar ser descubiertos.
Tras cometer el robo, los sospechosos huyeron del lugar, pero la rápida actuación policial permitió localizar a dos de ellos en las cercanías. Durante la intervención, uno de los acusados intentó deshacerse de una bolsa que contenía una importante cantidad de droga, la cual fue finalmente recuperada por los agentes.
En total, la policía incautó 393 pastillas de MDMA, además de otras dos unidades adicionales, con un valor estimado en el mercado ilícito superior a los 5.200 euros. La sustancia, distribuida en varias bolsas, estaba presuntamente destinada a su venta a terceros, lo que ha derivado en un delito contra la salud pública además del robo con violencia.
La Fiscalía ha solicitado penas de dos años y medio de prisión para cada uno de los acusados por el robo, mientras que el principal implicado en el tráfico de drogas se enfrenta a cuatro años de cárcel y una multa de 10.500 euros. Además, los tres deberán indemnizar a la víctima por los objetos sustraídos y los daños ocasionados. Serán juzgados la próxima semana en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago.
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