Verea asegura que si es alcalde de Santiago retirará la estatua de Moncho Reboiras

El portavoz del Partido Popular en Santiago, Borja Verea, ha anunciado este viernes que, si tras las elecciones de mayo del 2027 se convierte en el próximo alcalde de la capital gallega, retirará la estatua de Moncho Reboiras en la rúa Carreira do Conde, al considerar que la instalación de la misma “rompe el consenso”.

En rueda de prensa, Verea ha fijado este compromiso ya que considera que la colocación de la estatua “rompe con una tradición en esta ciudad que es el consenso y la neutralidad” como se demuestra en que este debate “está en la calle” y también llegó al Parlamento gallego.

Representantes del BNG y del PPdeG se encararon en el pleno de esta semana en la Cámara gallega generando un gran revuelo después de que la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, se refiriese a Reboiras, asesinado por la policía franquista en 1975, como "un delincuente”.

Verea ha reiterado su desacuerdo con la colocación de esta imagen porque “una estatua en un sitio tan simbólico requiere consenso y transversalidad” que, en este caso, no se alcanzó ya que “en lugar de unir divide”.

Para el dirigente del PP, la estatua es “el mejor retrato de una alcaldesa completamente dirigida por la UPG y del BNG” por lo que “si en mayo de 2027 hay un nuevo gobierno presidido por mí y conmigo como alcalde, retiraremos la estatua de Moncho Reboiras”.

A este respeto, también se ha manifestado la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, que recordó que esa figura fue “sufragada por donaciones particulares a las fundaciones” y no supuso coste para las arcas públicas.

Acto de inauguración de la estatua de Moncho Reboiras en Carreira do Conde / Cedida

“Quiero dejar claro esto porque hay gente que lo que hace es mentir una y otra vez, que lo único que utiliza es la mentira y la difamación”, ha esgrimido Sanmartín aunque Verea aclaró que él nunca se refirió al coste de la estatua sino al emplazamiento elegido para su colocación.

Además, la regidora compostelana ha recordado que en el pleno de la corporación se alcanzó “un acuerdo mayoritario” para rendir algún tipo de homenaje a la figura de Moncho Reboiras en la ciudad.

Sanmartín irá a la manifestación contra moción en Lugo

En otro orden de cosas, la alcaldesa de la capital gallega ha anunciado que este viernes participará en la concentración convocada en Lugo por la plataforma 'Transfuguismo Non, Democracia Sí', en contra de la moción de censura promovida por el Partido Popular y la concejala no adscrita María Reigosa.

La regidora ha dicho que se desplazará a Lugo para "denunciar la falta de ética y oportunismo de una moción de censura que aprovecha el fallecimiento de personas y de una tránsfuga para conseguir un gobierno que no le concedieron las reglas democráticas”.

Noticias relacionadas

“Ante cuestiones como estas no podemos quedar en silencio porque no todo vale”, ha resumido Sanmartín.