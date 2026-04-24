Verea critica al bipartito por no ceder suelo para construir vivienda pública en Santiago

El líder del Partido Popular de Santiago, Borja Verea, ha criticado esta mañana la política de vivienda del gobierno local, asegurando que "non se construíu nin unha soa vivenda pública municipal, non se puxo no mercado nin un só alugueiro público e nada sabemos da empresa municipal de solo”.

En rueda de prensa, ha acusado al bipartito de negarse a facilitar suelo para construir vivienda pública y ha considerado que "limitar os prezos sen aumentar a oferta é a receita perfecta para que haxa menos vivenda e máis problemas”.

Tras calificar de incomprensible que el Concello no ceda suelo a la Xunta de Galicia, algo que sí están haciendo el resto de los de la comunidad "activamente", ha comparado la situación de Santiago con Ames, que cedió suelo para 219 viviendas públicas; Pontevedra, que lo hizo para 125; Teo para 62, Carballo para 75, y A Coruña para 100, mientras que "Santiago, despois de tres anos, cero".

Decisión política

Para Verea, “non estamos ante un debate técnico, senón ante unha decisión política consciente”, ya que ha argumentado que “o BNG e CA decidiron vender parcelas públicas en lugar de cedelas para construír vivenda pública, quedando con 5 millóns nas contas bancarias”.

Se ha preguntado si “é mellor ter eses 5 millóns no banco ou ter hoxe centos de vivendas públicas en construción, como noutras cidades galegas?”. “Nós teriamos cedido esas parcelas desde o minuto un, e hoxe habería vivenda pública en marcha”, ha recalcado.

Finalmente, ha concluido que “Santiago necesita máis vivenda, non máis barreiras” y ha advertido de que “o que fai hoxe o goberno do BNG e de CA é complicar aínda máis o acceso á vivenda”, algo que cree sucederá con la declaración de Compostela como zona tensionada.