Diversificación do turismo
Xosé Manuel Merelles: «Calquera día», a reunión sobre turismo está máis cerca
Un novo proxecto cofinanciado polo Estado, a Xunta e o propio Concello, apoiará a empresas e entidades no deseño e comercialización de novas experiencias para os visitantes da cidade
Na presentación da nova campaña de turismo para potenciar as experiencias dos visitantes coincidiron a edil de Turismo, Míriam Louzao, e o director da Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, logo dun longo tempo no que a voceira do goberno local puxese sobre a mesa que «en tres anos de lexislatura» aínda non puidera reunirse co director de Turismo da Xunta. En canto tomou a palabra, Merelles asegurou que esa xuntanza podía ser «calquera día» e puxo en valor a relación fluída entre ambas administracións no relativo ao turismo.
Merelles tratou de desmarcarse das críticas de «turismofobia» que o líder do PP local, Borja Verea, lle fai ao goberno local, pero si que recoñeceu puntos de vista dispares entre o goberno autonómico e o local, poñendo sobre a mesa que este último trasladara «unha mensaxe de masificación» do turismo en Santiago que non se corresponde coa realidade. Se ben, preguntado pola prensa, non afirmou que a imaxe do Concello no exterior non sexa boa.
Merelles defendeu que Compostela é o maior reclamo turístico de Galicia e amosouse, logo de tres anos de lexislatura do goberno bipartito, moi a favor de ter esa xuntanza coa concelleira do sector para tratar, entre outras cuestións, a xestión dos fluxos turísticos na cidade histórica, especialmente, no referido ás ringleiras que se forman para acceder ao interior da Catedral.
Diversificar a oferta turística de máis alá da Cidade Histórica
«O proxecto ten un obxectivo que é xerar experiencias turísticas, e a diferenza clave dunha experiencia contra un produto ten que ver coa vinculación emocional». Falaba así Víctor Sixto, CEO de Innotur, empresa concesionaria desta iniciativa interadministrativa (Goberno central, Xunta e Concello) que se presentou este xoves no Pazo de Raxoi.
A Sixto acompañárono na presentación a concelleira de Turismo, Míriam Louzao, e o director de Turismo de Galicia (Xunta), Xosé Manuel Merelles. Esta iniciativa, inserida no Plan de Turismo Sostible, céntrase na formación do sector para singularizar o atractivo turísitico da cidade diversificando a oferta a un turismo cultural, patrimonial, gastronómico, verde ou musical, entre outras posibilidades.
«Como ben dicía a concelleira, Santiago ten moito máis que ofertar que o casco histórico que loxicamente é o gran atractivo», comentaba Sixto para apuntar ao patrimonio da Universidade de Santiago (USC) e non só, abrir a convocatoria a esta formación para as experiencias turísticas non só ao sector hoteleiro, touroperador ou de restauración, senón a outras entidades da cidade con oferta para os visitantes. Na liña do que reivindica o goberno local, de descentralizar o turismo da cidade histórica e da contorna da Catedral levando os visitantes tamén aos barrios ou ás Brañas do Sar, para promover así un coñecemento máis diverso da capital de Galicia.
A concelleira Míriam Louzao apuntou na rolda de prensa que «o turismo masivo ten custo: sobre o patrimonio, sobre a veciñanza e sobre a propia experiencia e Santiago ten moito máis que ofrecer».
Nesa liña, pronunciouse tamén o director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, que recalcou que «Santiago é o gran foco de atracción turística» para Galicia ao tempo que reivindicaba a necesidade de «adaptarse aos requerimentos de veciñanza e visitantes» e mais á de «ampliar o espectro de posibilidades turísticas» da capital galega.
Víctor Sixto puxo o acento no carácter participativo da iniciativa de cara a «mellorar as competencias, as capacidades do propio tecido para que unha vez que rematemos o proxecto poidan seguir nunhas dinámicas de creación de novas experiencias».
A través de compostela.creacionexperiencias.com pódense adherir as empresas e entidades vencelladas ao turismo. O programa articula a súa metodoloxía en tres fases consecutivas. A primeira céntrase no deseño das experiencias, onde as entidades e as empresas participantes traballan na definición e estruturación das súas propostas, «adaptándoas tanto á demanda do mercado como ás características propias do destino».
A segunda fase aborda a implementación e comercialización, desenvolvendo os aspectos operativos de cada experiencia e as estratexias necesarias para o seu posicionamento e venda. Neste tramo, as entidades contarán con acompañamento directo para establecer relacións comerciais con axencias de viaxes e turoperadores. A terceira fase contempla o testeo en condicións reais de mercado. Este proceso de validación permite avaliar o funcionamento de cada experiencia, introducir axustes e reforzar a súa comercialización antes do lanzamento definitivo.
Ao longo de todo o proceso, os participantes recibirán formación práctica especializada, asesoramento técnico individualizado e a posibilidade de traballar en co-creación con outros axentes do territorio.
Tamén os visitantes formarán parte deste proceso con «máis de mil opinións» de turistas, testadas gratuitamente «despois do verán, entre finais de outubro e comezos de novembro», declarou Sixto, cuxa empresa considerou mellor recoller esta mostra na tempada baixa.
