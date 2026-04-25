La Abogacía compostelana pide más medios para la Justicia el día de San Raimundo
El colegio distingue a María Dolores Rivera con su Medalla de Oro y premia a Asanoga
El Colegio de la Abogacía de Santiago celebró este viernes su festividad anual de San Raimundo 2026 en el Comedor Real del Hostal dos Reis Católicos, en un acto que reunió a destacadas autoridades como el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el director xeral de Xustiza, José Tronchoni; el presidente del TSXG, Ignacio Picatoste, y la jueza decana de Santiago, Sandra Iglesias.
Durante su intervención, el decano Francisco Rabuñal denunció la situación de la Justicia: «Desde a Avogacía denunciamos máis dilacións e falta de medios na Xustiza, ao tiempo que agradecemos e honramos a aqueles que, a pesar delo, contribúen cada día a garantizar os dereitos e as liberdades». Añadió además que «a entrada en vigor das reformas contidas na Lei Orgánica 1/2005 xeraron máis dilacións e puxeron de manifesto a ausencia dun orzamento suficiente» y reclamó que «a xustiza necesita un verdadeiro Pacto de Estado».
El acto sirvió para entregar la Medalla de Oro a la magistrada del Tribunal Supremo María Dolores Rivera Frade, de quien se destacó que «desenvolveu unha traxectoria profesional de extraordinario mérito no ámbito xurídico”. Rabuñal también puso en valor «a xenerosidade coa que sempre trata Dolores á avogacia».
Asimismo, se concedió el XVI Premio de Derechos Humanos a Asanog, por su labor en apoyo a menores con cáncer. «Entre os seus fins e actuacións destaca o seu firme compromiso co acompañamento integral das persoas afectadas», subrayó Manuel Martín.
El colegio distinguió además a letrados con 40 y 25 años de ejercicio y dio la bienvenida a nuevos profesionales.
