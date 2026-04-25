La Abogacía compostelana pide más medios para la Justicia el día de San Raimundo

El colegio distingue a María Dolores Rivera con su Medalla de Oro y premia a Asanoga

El Colegio de la Abogacía de Santiago celebra su festividad anual de San Raimundo / Antonio Hernández

Santiago

El Colegio de la Abogacía de Santiago celebró este viernes su festividad anual de San Raimundo 2026 en el Comedor Real del Hostal dos Reis Católicos, en un acto que reunió a destacadas autoridades como el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el director xeral de Xustiza, José Tronchoni; el presidente del TSXG, Ignacio Picatoste, y la jueza decana de Santiago, Sandra Iglesias.

Durante su intervención, el decano Francisco Rabuñal denunció la situación de la Justicia: «Desde a Avogacía denunciamos máis dilacións e falta de medios na Xustiza, ao tiempo que agradecemos e honramos a aqueles que, a pesar delo, contribúen cada día a garantizar os dereitos e as liberdades». Añadió además que «a entrada en vigor das reformas contidas na Lei Orgánica 1/2005 xeraron máis dilacións e puxeron de manifesto a ausencia dun orzamento suficiente» y reclamó que «a xustiza necesita un verdadeiro Pacto de Estado».

El acto sirvió para entregar la Medalla de Oro a la magistrada del Tribunal Supremo María Dolores Rivera Frade, de quien se destacó que «desenvolveu unha traxectoria profesional de extraordinario mérito no ámbito xurídico”. Rabuñal también puso en valor «a xenerosidade coa que sempre trata Dolores á avogacia».

Asimismo, se concedió el XVI Premio de Derechos Humanos a Asanog, por su labor en apoyo a menores con cáncer. «Entre os seus fins e actuacións destaca o seu firme compromiso co acompañamento integral das persoas afectadas», subrayó Manuel Martín.

El colegio distinguió además a letrados con 40 y 25 años de ejercicio y dio la bienvenida a nuevos profesionales.

Las claves de una medida histórica que regulará el precio del alquiler en Santiago

El tope al precio del alquiler y las restricciones a grandes tenedores en Santiago durarán tres años

«Mil primaveras máis» para o Museo do Pobo Galego

Tres historias ante el mismo tribunal: drogas, violencia y odio confluyen en la Audiencia de Santiago

El Último de la Fila actúa en Santiago con entradas a 80 euros a la venta desde el día 29

De un socio de dos años a un voluntario de 68: radiografía de la solidaridad compostelana en Cruz Roja

La Abogacía compostelana pide más medios para la Justicia el día de San Raimundo

