Patrimonio abre una vía de consenso para modificar el sistema de drenaje del Hostal dos Reis Católicos

La controversia generada por la instalación de tubos en las gárgolas del Hostal dos Reis Católicos, en plena praza do Obradoiro de Santiago, ha propiciado un acercamiento entre administraciones con el objetivo de reconducir la intervención. Representantes de la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia mantuvieron este viernes una reunión con técnicos de Turespaña, organismo estatal propietario del parador en el que se están ejecutando las obras, en un encuentro de carácter eminentemente técnico en el que ambas partes coincidieron en la necesidad de seguir colaborando para encontrar una solución que combine eficacia y respeto patrimonial.

A la salida del encuentro, el director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, trasladó que la actuación actual tiene un carácter provisional y que su finalidad inmediata es comprobar el comportamiento del sistema de evacuación de aguas, explicando que “aquí se está facendo unha intervención e queren ver como funciona todo o que é sistema hidrolóxico, o sistema da xestión da auga que realmente erosiona os diferentes elementos patrimoniais da propia fachada”, en referencia a la necesidad de analizar cómo la canalización del agua incide en la conservación del edificio y en la prevención de humedades y filtraciones.

Aunque desde el punto de vista técnico la solución implantada cumple con su objetivo —proteger la fachada y evitar problemas derivados de la acumulación o caída descontrolada del agua—, la Xunta considera que el contexto en el que se sitúa el inmueble obliga a ir más allá, al tratarse de uno de los espacios más emblemáticos del patrimonio gallego, lo que hace necesario, en palabras del propio Miramontes, “buscar outras fórmulas” y avanzar hacia “tres ou catro diferentes modelos de actuación para ver despois cal é o máis eficiente dende todos os puntos de vista”, introduciendo así la idea de una revisión que no pase únicamente por sustituir la solución actual, sino por explorar distintas combinaciones que permitan mejorar su integración visual.

En este sentido, durante la reunión se abordó la posibilidad de plantear alternativas que afecten tanto al diseño de las gárgolas como al tamaño de los elementos añadidos para canalizar el agua o incluso a los materiales empleados, en un proceso que será desarrollado de forma coordinada entre los equipos técnicos de la Xunta y los responsables de la intervención contratados por Turespaña, con un intercambio de documentación ya en marcha y con la intención de avanzar con rapidez, ya que, según subrayó el director xeral, “a celeridade é prioritaria” en un asunto que ha generado debate público y preocupación institucional.

Noticias relacionadas

El proceso implicará también al Concello de Santiago, que deberá participar en la tramitación de las licencias necesarias en un entorno especialmente protegido, en paralelo a una reflexión más amplia sobre el equilibrio entre criterios técnicos y patrimoniales, dado que, tal y como apuntó Miramontes, “técnicamente a finalidade do que fixeron cúmprese, pero estamos na Praza do Obradoiro; hai que facer ese esforzo de combinar eses valores técnicos co valor patrimonial”, dejando claro que el objetivo no es cuestionar el trabajo realizado, sino adaptarlo a las exigencias de un enclave único.