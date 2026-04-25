Vacacións estivais
As solicitudes de praza nos programas de conciliación de verán de Santiago poderán presentarse entre o luns e o 4 de maio
O Concello ofrece a través de Compostel Concilia, Vacaludos e Obradoiros das Escolas Infantís Municipais actividades para menores de 3 a 12 anos
K.M.
As familias interesadas en participar nos programas Compostela Concilia, Vacaludos e Obradoiros das Escolas Infantís Municipais (EIM), a través dos que o Concello de Santiago pretende facilitar a conciliación durante as vacacións estivais, teñen de prazo para presentar as súas solicitudes entre este luns, 27 de abril, e o 4 de maio.
No caso de Vacaludos e Compostela Concilia, as actividades van dirixidas a menores de entre 3 e 12 anos de idade, mentres que os Obradoiros das EIM céntranse nas nenas e nenos de 3 a 8 anos.
Poderán acceder a unha praza as persoas empadroadas en Santiago ou que cursen estudos en centros de educación infantil e primaria da capital galega.
Dados previamente de alta
Impulsadas pola Concellería de Educación, que dirixe Míriam Louzao, para poder acceder ás propostas de Compostela Concilia e Vacaludos é necesario estar de alta previamente antes do día 27, mediante unha xestión que pode facerse online a través dos trámites Alta no programa municipal de conciliación do departamento de Educación "Compostela Concilia" e Solicitude de alta no espazo educativo e de lecer Maria Miramontes. Unha vez presentada e admitida a solicitude de alta, as familias recibirán un correo electrónico co procedemento para darse de alta e solicitar praza a través da aplicación.
As solicitudes poden facerse tanto de xeito telemático a través da sede electrónica do Concello de Santiago, como presencial no Rexistro xeral situado na rúa Presidente Salvador Allende 4, en Galeras.
Solicitudes de novo ingreso nos obradoiros
Para os obradoiros das EIM, esta semana publicáronse as prazas vacantes, despois de pecharse o prazo de renovacións. Os impresos para solicitudes de novo ingreso están dispoñibles nas escolas municipais. Tamén se pode solicitar online a través do trámite Inscrición nos obradoiros das escolas infantís municipais. O prazo de solicitude para os obradoiros do curso 2026/2027 é o mesmo que o dos obradoiros de verán 2026.
As listaxes provisionais de admisión publicaranse o mércores 20 de maio.
O programa Compostela Concilia desenvólvese en dous colexios de educación infantil e primaria (CEIP) e intercala actividades lúdicas, artísticas, deportivas, xogos e obradoiros, en seis quendas que van dende o 22 de xuño ao 7 de setembro.
No mes de agosto ofértanse 90 prazas por quenda, mentres o resto do tempo a capacidade é de 195. Ademais, resérvase un 3% adicional de prazas para nenos e nenas con necesidades específicas de apoio.
Horario ampliado
O horario das actividades é de 9:00 a 14:00 horas, mais é posible estendelo dende as 7:45 ata as 16:00 horas se se opta polo servizos de madrugadores con almorzo e de comedor. Ten un prezo de 4 euros por día. Adicionalmente, o almorzo custa 1,50 euros e o comedor 3,50 euros. O Concello ofrece reducións do 50% e exencións deste custo a familias con escasos recursos.
Vacaludos ofrece as mesmas quendas, neste caso con actividades de balde no Espazo Educativo e de Lecer María Miramontes (Ludoteca das Fontiñas). Dispón de 73 prazas e oferta 20 prazas de 2 a 3 anos, 30 prazas de 4 a 6 e 23 prazas de 7 a 12 anos, en cada quenda.
As actividades dirixidas neste programa desenvólvense de 10:00 a 13:30 horas, aínda que o horario da proposta amplíase de 7:45 a 15:00 horas co tempo de actividade libre e de custodia.
Os Obradoiros das EIM desenvólvese en xullo e agosto o mes completo agás sábados, domingos e festivos. En xullo os obradoiros terán lugar nas tres escolas infantís municipais, mentres que en agosto serán na IEM das Fontiñas.
O horario da actividade nas escolas infantís é de 10:00 a 14:00 horas, coa posibilidade de solicitar servizo de almorzo (de 7:30 a 9:00 horas), de comedor (de 14:00 a 15:00 horas) e a maiores pódese ampliar o horario entre as 9.00 e as 10.00 e entre as 15.00 e as 16 horas.
- Un brote de sarna noruega afecta a al menos una veintena de trabajadores sanitarios del Hospital Provincial de Conxo
- Un paseo virtual por el barrio que transformará Santiago con 3.600 nuevas viviendas: 'Da continuidad al crecimiento de la ciudad
- Diez claves del Ensanche Norte de Santiago: el barrio donde vivirá tanta gente como en Oroso o Negreira
- La compostelana Urovesa refuerza su papel en la ayuda española a Ucrania con el envío de 100 Vamtac blindados
- Así será el futuro Ensanche Norte de Santiago
- Santiago queda declarada zona de mercado residencial tensionado: podrá poner topes a los precios del alquiler durante los próximos tres años
- El conflicto de la planta de Cacheiras: hasta un millón de residuos inertes al año por cada una de las 25 viviendas de la zona
- García Ortiz, arroupado pola veciñanza