Las claves de una medida histórica que regulará el precio del alquiler en Santiago

Afecta a todo el Concello. La declaración de zona tensionada afecta en principio a todo Santiago, puesto que todo el término municipal cumple los requisitos para ello, según se apuntaba en el estudio elaborado por el Grupo de Estudos Territoriais de la Universidade da Coruña a petición de Raxoi para solicitar dicha declaración.

Período de tres años prorrogable. Aunque la declaración tiene una vigencia de tres años, desde la Asociación Galega de Inmobiliarias, Vicente Martínez explica que la medida «puede ser prorrogable anualmente porque con la problemática de la subida de precios, es posible que todas las medidas correctoras no se hayan podido llevar a cabo en tres años».

¿Cuándo entrará en vigor? Al día siguiente de su publicación en el BOE, algo que según calcula Vicente Martínez podría tener lugar «en un plazo de dos meses y medio a tres».

Actualización acorde con la subida del IPC

¿Cuánto puede subir el precio de los pisos ya alquilados? En el caso de los pequeños propietarios, pueden actualizarlo en base al incremento del IPC.

¿Y con un contrato nuevo? El precio tiene que ser el del último contrato y debe mantenerse durante todo el período de declaración como zona tensionada. «Si estaba en 600 o 700 euros, se tiene que mantener y no se puede subir», aclara el también gerente de la inmobiliaria Apóstol, quien apunta que «es el principal hándicap de los nuevos contratos».

¿A quiénes considera grandes tenedores? Se considerará grandes tenedores a quienes tengan cinco o más viviendas en propiedad que, en el caso de Santiago y según los datos que baraja Vicente Martínez, «en mayo del año pasado eran 463, de los cuales casi la mitad, 213, tenían esas cinco viviendas solo».

Índice de referencia por debajo del precio de mercado

¿Qué restricciones se les aplica? Los grandes tenedores tienen que poner sus viviendas en alquiler al precio que marca el Ministerio de Vivienda, con un índice de referencia que «es sensiblemente más bajo que el precio de mercado, y con el que un piso de 1.000 euros puede quedar en 780 más o menos», señala.

Viviendas vacías más de cinco años. Tampoco cree que la declaración de zona tensionada anime a los propietarios de estos pisos a alquilarlos, puesto que deberán hacerlo al precio que marca el índice de referencia del Gobierno, «muy por debajo del precio de mercado».

¿Repercutirá en el rural? Vicente Martínez señala que «en la zona periférica de Santiago puede haber alguna casa en alquiler, pero no es especialmente abundante, con lo cual afecta básicamente a las viviendas urbanas del centro de la ciudad».