El concurso Novos Valores ya tiene ganador: esta es la banda que abrirá el Festigal 2026
Un grupo picheleiro de pop-punk con aire rockero formado a finales de 2024 abrirá el 24 de julio el festival compostelano
El concurso Novos Valores de Festigal, enmarcado en el festival de Santiago, ya tiene ganador de su décima edición tras disputarse este viernes 24 en la Sala Sónar la gran final.
El público fue el encargado de decidir por votación popular tras un concierto la banda que abrirá los conciertos en el Festigal de este 2026.
La alta calidad y la variedad de estilos fueron dos de los apectos que más puso en valor el jurado de esta edición, en la que se presentaron un total de 17 grupos, aunque solamente tres llegaron al final: CAROLA, Fuego Lolita y Alta Mar.
Y el ganador es...
La propuesta ganadora fue, finalmente, la del grupo picheleiro Fuego Lolita, nacido a finales del 2024 e integrado por Lara López, Daniel Balsa, José Manuel Sánchez y Antonio Bouzo, estudiantes de Física, y por Adrián Caride, estudiante de Biología.
Un estilo irreverente, letras coñeras y "música fresca"
Definen su música como pop-punk con aire rockero y recientemente quedaron en segunda posición en el Certamen de Grupos Musicales de la USC, solo por detrás de Xalundes.
Con un estilo irreverente, letras coñeras y con su "música fresca que canta os problemas e a situación da mocidade", la banda conquistó a un público entregado durante su actuación.
Los otros finalistas
Fuego Lolita se impuso así en la nueva edición del concurso Novos Valores al proyecto de rap en gallego con alma rural CAROLA, integrado por MC Carola y DJ Lakenobaila; y Alta Mar, banda de post hardcore melódico de A Coruña formada por Miguel ‘Ken’ Da Silva (baixo), Camilo Piñón (guitarras), Víctor Tarela (voz) e Iván Couto (batería).
Ahora, tras conquistar al público en la Sala Sónar, la siguiente parada de la banda picheleira será el próximo 24 de julio para abrir el Festigal 2026.
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