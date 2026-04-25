Galicia triunfa en Prime Video: Esta es la serie de ciencia ficción del momento rodada en Santiago

Se conoce como Punto Nemo al lugar del océano más alejado de cualquier tierra firme. Un espacio al que, desde hace unos días, Prime Video nos adentra con los cuatro capítulos de la temporada final —la segunda— de una serie rodada en diversas localizaciones de Galicia, entre ellas Santiago, que es todo un éxito dentro de la plataforma de streaming, donde ha llegado a ser el tercer título más visto de la semana en España.

'Punto Nemo', un éxito en Prime Video creado desde Ames

Producida por la compañía amesana Ficción Producciones y la portuguesa Ukbar Films, Punto Nemo cuenta con un título para nada casual, pues la historia parte del incidente que los miembros de una expedición oceanográfica formada por científicos y militares de la Armada Española sufren a causa de un huracán de categoría 3 mientras tratan de investigar y concienciar al mundo de los problemas de la isla de plástico localizada en el Pacífico Sur.

Los tripulantes logran sobrevivir, pero la fuerte tempestad arrastra al barco en el que viajan hasta una isla situada en los confines del Planeta.

Óscar Jaenada y Maxi Iglesias, durante los rodajes en Galicia de la temporada final de 'Punto Nemo'. / Prime Video

'Punto Nemo', la serie ambientada en Galicia y rodada en Santiago que triunfa en Prime Video

Un lugar, antes habitado por militares rusos, lleno de misterios y peligros al acecho que, en realidad, se encuentra ubicado en zonas de Portugal, Canarias y, sobre todo, Galicia gracias a localizaciones como O Grove, la batería militar de Porto Cuaces y, para esta segunda entrega, la Facultade de Ciencias da Comunicación de la Universidade de Santiago de Compostela (USC). Espacios en los que se rodaron la nueva tanda de capítulos de Punto Nemo a finales del pasado año, los cuales han supuesto un auténtico reto físico para actores como Maxi Iglesias.

«He tenido muchos rodajes, pero este, que saca lo mejor que te da Galicia, es el más complejo que he tenido nunca. Humedad, frío, cambios de temperatura, oscuridad, humo, polvo, agua, fuego artificial en lugares angostos, estrechos y de difícil acceso... Todo ello mientras trasladas cuerpos y mueves objetos pesados», señala a EL CORREO GALLEGO el intérprete madrileño, que da vida a un militar experto en mecánica llamado Jota.

Los actores Sara Matos, Nüll García y Maxi Iglesias, durante los rodajes de la temporada final de la serie de Prime Video 'Punto Nemo' en la Facultade de Ciencias da Comunicación de la USC. / Jesús Prieto

Iglesias es uno de los grandes protagonistas de la serie, pero no está solo. Junto a él también podemos encontrar a actores de la talla de Óscar Jaenada, Alba Flores, Najwa Nimri y Margarida Corceiro, entre otros.

Un final lleno de novedades que convierten a 'Punto Nemo' en la serie de ciencia ficción del momento

No obstante, la gran novedad de esta segunda entrega no está en su elenco, el cual incluso se amplía, sino tras las cámaras. Y es que el cineasta aragonés Álex Rodrigo, conocido por grandes éxitos como La Casa de Papel, Vis a Vis o Veneno, ha asumido la dirección de una entrega final que se centra mucho más en los conflictos de los personajes y no tanto en los giros de la trama.

El cineasta aragonés Álex Rodrigo, durante los rodajes en Santiago de ‘Punto Nemo’. / Jesús Prieto

«Es una temporada más intimista que la anterior que vive más de las relaciones interpersonales de los protagonistas, a los que ponemos en situaciones muy límite que tienen que gestionar, según cada uno, de la mejor o de la peor manera posible. Toda la amenaza que va llegando, de la cual al principio no son conscientes, poco a poco les va quebrando y todos sus lazos, los vínculos que van teniendo entre ellos, en ocasiones se estrechan para bien y, en otras, se dinamitan para mal», destaca el director de una entrega final que, en palabras de Óscar Jaenada, que da vida a Máximo, un hombre traumatizado por una desgracia del pasado que ejerce de capitán de la expedición de la serie, «pone a los personajes en su sitio».

«En el día a día de un lunes todos somos muy educados y todos buscamos un bien común, pero, cuando la cosa se complica, ahí salen las identidades. En esta historia contamos eso. Gente tan rígida como la del ejército o profesionales del mundo del periodismo se ven sobrepasados por lo que están viviendo y eso les cambia por muy preparados que estén», añade el actor catalán a este diario.

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No es de extrañar, y más si tenemos en cuenta que, tras la explosión del laboratorio ruso, los supervivientes tienen que enfrentarse a la realidad de una isla hostil, sin recursos, llena de criaturas híbridas y un virus que amenaza con expandirse globalmente, aunque, como bien señala Mamen Quintas, CEO de la compañía amesana Ficción Producciones y productora ejecutiva de la serie, «siempre hay un halo de esperanza».