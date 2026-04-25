Deterioro
Mila Castro denuncia o abandono do antigo vertedoiro de Aríns
A concelleira non adscrita reclamará no vindeiro pleno un plan urxente de mantemento dun espazo no que se investiron 850.000 euros para a súa rexeneración
K.M.
O antigo vertedoiro de Aríns atópase nun estado de abandono, segundo denunciou este sábado a concelleira non adscrita de Santiago Mila Castro, quen lembrou que no selado, clausura e rexeneración ambiental finalizada no ano 2022, durante o anterior mandato municipal, investíronse 850.000 euros. Na etapa na que a edil era a responsable de Medio Ambiente, a actuación permitiu recuperar un espazo degradado durante décadas, transformándoo nunha superficie verde de 32 hectáreas.
Aquel proxecto buscaba eliminar o impacto ambiental do vertedoiro, integrándolo na súa contorna natural para convertelo en unha zona de lecer, educación ambiental e uso público.
Para Mila Castro, "non queda rastro do esforzo realizado", xa que asegurou que presenta un "abandono xeralizado, con abundante maleza, falta de mantemento, un peche perimetral deficiente que permite o acceso incontrolado e a ausencia total de uso público".
Problema ambiental e de seguridade
Un deterioro que considera supón un problema ambiental e de seguridade, pero tamén "unha evidente perda de oportunidade para a cidade" e un desaproveitamento dun investimento público significativo, ao entender que "un millón de euros non pode ter como resultado un ermo abandonado".
Anunciou que levará ao vindeiro pleno municipal unha iniciativa para instar ao goberno local a actuar de maneira urxente, coa limpeza, desbroce, acondicionamento e mellora da seguridade do recinto, e coa elaboración dun plan de uso que permita o seu aproveitamento como zona verde pública.
Educación ambiental
A súa proposta inclúe o desenvolvemento de iniciativas vinculadas á educación ambiental, a creación de itinerarios e a posibilidade de destinar o espazo a actividades ao aire libre para centros educativos, favorecendo o coñecemento dos procesos de recuperación ambiental.
As non adscritas solicitarán ao goberno municipal que recade información da Xunta sobre o estado do plan de vixilancia e control post-clausura do vertedoiro, así como garantir a súa correcta execución e seguimento, en cumprimento da normativa vixente.
Mila Castro apuntou por último que "é responsabilidade do Concello garantir que este espazo recupere a súa función e estea ao servizo da cidadanía".
- Un brote de sarna noruega afecta a al menos una veintena de trabajadores sanitarios del Hospital Provincial de Conxo
- Un paseo virtual por el barrio que transformará Santiago con 3.600 nuevas viviendas: 'Da continuidad al crecimiento de la ciudad
- Diez claves del Ensanche Norte de Santiago: el barrio donde vivirá tanta gente como en Oroso o Negreira
- La compostelana Urovesa refuerza su papel en la ayuda española a Ucrania con el envío de 100 Vamtac blindados
- Así será el futuro Ensanche Norte de Santiago
- Santiago queda declarada zona de mercado residencial tensionado: podrá poner topes a los precios del alquiler durante los próximos tres años
- La Romaría da Primavera corta el tráfico este sábado en Santiago: estas son las calles afectadas
- El conflicto de la planta de Cacheiras: hasta un millón de residuos inertes al año por cada una de las 25 viviendas de la zona