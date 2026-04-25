De un socio de dos años a un voluntario de 68: radiografía de la solidaridad compostelana en Cruz Roja

En un mundo de crecientes desigualdades, en el que con cada nueva crisis la brecha entre los más ricos y los más pobres no hace sino incrementarse en todo el planeta, pero también en nuestros barrios, uno puede dejarse llevar por el derrotismo y pensar que contra esa realidad tozuda no hay quien pueda luchar o, por el contrario, colaborar de forma activa desde donde pueda y como pueda para intentar darle la vuelta a ese panorama en su entorno más cercano. Y es que, pasito a pasito se anda el camino.

Un camino que recorre día a día el colectivo involucrado en Cruz Roja de Santiago, siendo todo un ejemplo de lo que un sólido engranaje integrado por una plantilla de 26 personas, 320 voluntarios entre los que hay gente que roza los ochenta años, y la colaboración de 3.667 personas y entidades sociales puede conseguir frente a la situación de vulnerabilidad que deben afrontar cada día no pocos vecinos de Santiago.

Más de cinco mil usuarios en 2025

De hecho, Cruz Roja atendió el año pasado en la capital gallega a 5.267 personas, manteniéndose en cifras similares con respecto al ejercicio anterior (5.521), dentro de una línea de actuación cuyo principal objetivo es «llegar a quienes más lo necesitan, y hacerlo de forma integral", desde con proyectos de atención a personas en precario o en extrema vulnerabilidad como las 414 familias a las que llegaron, o las personas sin hogar, al colectivo de migrantes, mayores o mujeres en situación de dificultad social; colectivos que para nosotros son prioritarios como organización», según destaca la coordinadora comarcal, Leonor Silva.

En conversación con EL CORREO GALLEGO sobre un 2025 en el que de los 408 participantes en proyectos de reinserción laboral, 329 consiguieron un empleo, y el número de voluntarios pasó de 300 a 320, subraya que los datos de atención son muy elevados y pone en valor «la labor de un voluntariado que es el que de verdad nos permite llegar a mucha gente, tenemos 320 personas voluntarias activas que todas las semanas participan en nuestras actividades».

Voluntarios comprometidos

Voluntarios como Joaquín Alonso, reconocido como el más activo en el acto en el que la entidad presentó su memoria anual, y quien a sus 68 años tuvo que esperar a que la jubilación le dejara tiempo disponible para «intentar revertir un poco de lo que la sociedad me ha dado a mí colaborando y ayudando a los demás».

«Me hice voluntario para intentar revertir un poco de lo que la sociedad me ha dado, y es una satisfacción difícil de explicar» Joaquín Alonso — Voluntario de Cruz Roja

Entró en contacto con Cruz Roja dispuesto a arrimar el hombro en lo que pudiera, «y uno de los primeros proyectos en los que participé fue el de Voces en red, ligado en cierta medida a mis aficiones y a mi experiencia profesional». Ingeniero de telecomunicaciones, señala que la iniciativa consiste en instalar dispositivos inteligentes de voz para ayudar a combatir la soledad no deseada en personas mayores. Incide durante la charla en que es un trabajo en equipo en el que también participan de forma muy activa los voluntarios Benito López de Abajo y Almudena Lastres, quienes «al ver que los usuarios eran personas muy proactivas, estamos dándoles charlas sobre nuevas tecnologías y está siendo muy gratificante ver cómo están respondiendo». De hecho, avanza que ya se están preparando para «explicarles cómo funciona la app del Sergas móvil o Alertcops» de Policía Nacional y Guardia Civil porque «están ganando seguridad en sí mismas y dándose cuenta de que la tecnología es muy accesible».

Sobre lo que a él personalmente le aporta su labor de voluntariado, admite que «es una satisfacción personal difícil de explicar, te genera un bienestar que no sabes cómo describir», y añade que estar en contacto con otras realidades «te ayuda a salir de esa especie de burbuja en la que vives y a conocer otros problemas».

El pequeño André Vázquez, socio más joven de Cruz Roja en Santiago, con sus padres, Adrián y Dafna. / Cedida

Convencido también de que «podemos contribuir de moitas formas a mellorar o noso entorno máis cercano», Adrián Vázquez se convirtió en socio de Cruz Roja «cando comecei traballar» hace trece años y, siguiendo ese espíritu de intentar «axudarnos entre todos para que as cousas funcionen un pouco mellor», acaba de inscribir como socio a su hijo André, de apenas dos años.

«Queremos inculcar a André que todos podemos axudar para que as cousas vaian un pouco mellor» Adrián Vázquez — Socio de Cruz Roja, al igual que su hijo de dos años

Explica que tanto la madre del pequeño, Dafna Bello, como él, tomaron la decisión de inscribir a su hijo como socio en lugar de aumentar la cuantía a su nombre, con la idea de «inculcarlle cousas que son importantes, que saiba que entre todos podemos facer para que as cousas se arranxen, e que hoxe podemos estar nunha situación máis favorable e podemos axudar, pero poida que non sempre sexa así». Y pone en valor el trabajo de los voluntarios, «que é o máis valioso porque ao final donar é moito máis sinxelo».