El tope al precio del alquiler y las restricciones a grandes tenedores en Santiago durarán tres años

El precio del alquiler en Santiago durante los tres próximos años no podrá experimentar un incremento por encima del IPC en aquellos casos en los que el contrato ya estuviera firmado, mientras que en las nuevas formalizaciones entre inquilino y propietario habrá restricciones a la cuantía a fijar como consecuencia de la declaración de Santiago como zona residencial tensionada, a la que este viernes dio luz verde el Gobierno gallego tras dos intentonas por parte del Concello, al entender desde Raxoi que dicha consideración podía contribuir de forma decidida a mejorar el problema de la vivienda en la capital gallega.

El gobierno local tiene dos meses de plazo para cerrar un plan de medidas correctoras que entrará en vigor al día siguiente de que el BOE publique la declaración de Santiago como zona tensionada y en el que, según apuntó este viernes la alcaldesa, Goretti Sanmartín, continúan trabajando.

Será a partir de entonces también cuando se conozca la letra pequeña de la regulación de un mercado residencial en régimen de alquiler que, en el caso de Compostela, contempla como grandes tenedores a los propietarios de cinco viviendas o más, si bien la ley estatal elevaba a diez los inmuebles para que alguien fuera considerado como tal. Una Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda que marca el límite del precio del alquiler tanto para estos grandes tenedores como para los nuevos contratos de viviendas que no hubieran estado arrendadas en los últimos cinco años.

Segunda ciudad gallega tras A Coruña

Compostela pasará de esta forma a convertirse en la segunda urbe de Galicia tras A Coruña con una regulación que, en el caso de la ciudad herculina, lleva funcionando ocho meses.

Interrogado sobre los efectos que ha tenido allí la puesta en marcha de esta iniciativa, Vicente Martínez señala en conversación con EL CORREO GALLEGO que es un período de tiempo muy corto como para sacar conclusiones, si bien este miembro de la Asociación Galega de Inmobiliarias cree que «la perspectiva inicial no es buena porque aunque se aprobó en julio pasado, lo que ha sucedido en otras zonas de Cataluña y País Vasco que llevan más tiempo es que sí se produjo alguna bajada sensible del precio de hasta el 6 o e 7% en esas zonas tensionadas, pero también habían desaparecido del mercado del alquiler hasta 25.000 viviendas».

En A Coruña, según los datos de fianzas depositadas en el Instituto Galego da Vivenda e Solo y recogidos en el Observatorio de Vivenda de Galicia, si en junio del año pasado, antes de que entrara en vigor la medida, fueron 718, este febrero se quedaron en 324.

Para el también gerente de la inmobiliaria Apóstol, en el caso de Santiago lo más probable es que «gran parte de las viviendas que están en alquiler indefinido, una vez que se termine el contrato migrarán a alquiler temporal».

Alquiler por habitaciones

En este sentido, recuerda que en la capital gallega «el alquiler temporal es muy fácil con los estudiantes y es un mercado que queda fuera de esa regulación, con lo que un piso que ahora pueda estar en 700 euros todo el año, lo hará en 900 o 1.000 por temporada». Y apunta que es posible también esa migración hacia el alquiler por habitaciones, «que está fuera de control y supervisión», pero que asegura es algo que está sucediendo en Santiago, no solo con estudiantes, sino «con trabajadores de hostelería o la construcción que tienen sueldos de 1.400 o 1.500 euros, pero que es complicado que encuentren un piso por 600 euros y se ven abocados a alquilar una habitación en pisos compartidos».

Admite que la declaración de Santiago como zona tensionada lo que provoca por ahora en el sector al que pertenece es «mucha incertidumbre» a la espera de que se conozcan al detalle las medidas correctoras que desde el Concello se pretende poner en marcha para intentar minimizar el problema de la solución habitacional.

Situación diferente a la de Madrid

Con respecto a los grandes tenedores, señala que la situación no es igual que en núcleos poblacionales de dimensiones como Madrid o Barcelona, y cifra en 463 el número de personas o entidades jurídicas que en mayo del año pasado, último del que tiene datos, tenían cinco o más viviendas, de los cuales «casi la mitad, 213, poseen solo esas cinco viviendas». Y es que, como indica, la mayoría de propietarios en la capital gallega «son personas que a lo mejor heredaron una o dos viviendas, y que luego adquirieron alguna otra», lejos de las cifras que manejan los denominados fondos buitre.

En cuanto al número de pisos en alquiler, admite que es difícil de saber y que, en cualquier caso, el año pasado se realizaron un total de 3.113 depósitos de fianza en el Instituto Galego de Vivenda e Solo.

Desembolso medio de 656 euros al mes en Compostela

Sea como fuere, lo cierto es que antes de que Raxoi tomara la iniciativa de solicitar la declaración de mercado residencial tensionado para Compostela, dicho mercado había experimentado un incremento en el precio del 40,26% entre 2019 y 2024, pasando de los 444,4 euros mensuales de media a los 623,3, mientras que el crecimiento acumulado del IPC en la comunidad fue del 20,8%, según el análisis del Observatorio de Vivenda de Galicia, organismo dependiente del Instituto Galego da Vivenda e Solo.

Además, y según un informe hecho público este mes por dicho observatorio, el precio medio del alquiler en la capital gallega se situó el año pasado en los 656 euros al mes, mientras que en A Coruña alcanzaba los 732, siendo 699 los que tuvieron que desembolsar mensualmente los residentes en Vigo, y con una media a nivel autonómico de 596,1 euros, lo que representa un encarecimiento del 7,7% respecto al ejercicio anterior.

Mayor tensión en áreas con menos renta y más desempleo

Sobre las zonas más tensionadas en Compostela, el informe elaborado por el Grupo de Estudos Territoriais de la Universidade da Coruña apuntaba a Quiroga Palacios-Belvís, junto a Vite-Avenida Castelao y Rúa do Home Santo como las más afectadas por el problema de la vivienda, siendo además las que presentan el nivel de renta más bajo. Se trata de las áreas cuyos residentes tienen una menor renta y una mayor tasa de desempleo, por lo que corren el riesgo de ver aumentada la desigualdad y la vulnerabilidad social y, finalmente, ver reducida la cifra de vecinos, obligados a abandonar el municipio hacia otros lugares más asequibles.