Tres historias ante el mismo tribunal: drogas, violencia y odio confluyen en la Audiencia de Santiago

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, se convertirá la próxima semana en el escenario común de tres procedimientos judiciales que, aunque diferentes en su naturaleza, comparten un hilo conductor: la gravedad de los hechos y la contundencia de las penas solicitadas por la Fiscalía. Tráfico de drogas, violencia física en un contexto de ocio nocturno y un prolongado caso de acoso por orientación sexual conforman un mosaico de conductas delictivas que serán analizadas de forma consecutiva en sede judicial.

Uno de los casos que llegará a juicio es el de un hombre acusado de tráfico de cocaína, para quien el Ministerio Fiscal solicita tres años de prisión. Los hechos se remontan al 16 de julio de 2025, cuando el investigado fue interceptado por la Guardia Civil mientras circulaba por una carretera próxima a Santiago. Según el relato de la acusación, el acusado portaba más de 13 gramos de cocaína con una pureza superior al 80 % y, al percatarse de la presencia policial, intentó deshacerse de la sustancia arrojándola por la ventanilla del vehículo. La intervención permitió recuperar la droga, cuyo valor en el mercado ilícito supera los 1.300 euros, así como 785 euros en efectivo distribuidos en billetes fraccionados, presuntamente procedentes de la venta. La Fiscalía considera acreditado un delito contra la salud pública y solicita, además de la pena de prisión, una multa económica y el decomiso de los efectos intervenidos.

De este escenario vinculado al tráfico de sustancias estupefacientes se pasa a un episodio de violencia directa en el ámbito del ocio nocturno. En este segundo caso, la Fiscalía pide tres años y medio de prisión para una joven acusada de agredir a tres personas en el interior de un pub de Santiago durante la madrugada del 24 de junio de 2022. Según el escrito de acusación, la procesada inició una agresión que incluyó un cabezazo a una de las víctimas y el lanzamiento de varios vasos contra otras dos, impactando en sus rostros. Las consecuencias fueron especialmente relevantes para una de las personas afectadas, que tuvo que someterse a una intervención quirúrgica menor y presenta secuelas estéticas permanentes. El Ministerio Fiscal califica los hechos como un delito de lesiones agravado junto a dos delitos leves, solicitando también indemnizaciones que alcanzan los 9.400 euros, además de una orden de alejamiento durante varios años.

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El tercer procedimiento que se verá en la misma sala introduce un componente distinto pero igualmente grave: el delito de odio. En este caso, dos acusados se enfrentan a peticiones de dos años de prisión cada uno por un prolongado episodio de acoso, insultos y amenazas dirigidas contra un vecino por su orientación sexual. Los hechos, que se habrían desarrollado desde 2015 hasta al menos 2020, incluyen expresiones homófobas reiteradas en espacios públicos, situaciones de humillación ante terceros y conductas intimidatorias que, según la Fiscalía, no fueron aisladas, sino sostenidas en el tiempo. El impacto en la víctima fue significativo, hasta el punto de provocar un trastorno ansioso-depresivo leve y forzar el cambio de domicilio de la pareja afectada. Además de las penas de prisión, el Ministerio Público solicita órdenes de alejamiento, inhabilitación para determinadas actividades y una indemnización por daños morales.