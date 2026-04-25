El Último de la Fila actúa en Santiago con entradas a 80 euros a la venta desde el día 29

En mayo de 2025, el Deportivo protestó con un duro comunicado tras anunciarse un concierto de El Último de la Fila el 13 de junio de 2026 en el Estadio de Riazor y meses después, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, anunciaba esta semana que cancelan el show ante la posible promoción de ascenso a Primera División del club herculino. Desoyendo alternativas, según fuentes municipales coruñesas, la promotora traslada el concierto a Santiago, al auditorio del Monte do Gozo, donde ese mismo 13 de junio actuará el grupo que lideran Quimi Portet y Manolo García, tras casi 30 años sin girar juntos.

Precio de las entradas

El miércoles 29 de abril ( 11 h.) salen a la venta las entradas para ese show compostelano de El Último de la Fila a un precio que parte de los 80 euros más gastos de gestión en Ticketmaster. La cita coruñesa esperaba reunir a 26.000 personas, queda saber cuantas de ellas devuelven los tickets y si la promotora decide aprovechar el mayor aforo del recinto de la capital gallega para ofrecer más boletos. En eventos como el festival O Son do Camiño, dicho recinto santiagués alberga a 40.000 personas por día, un buen reclamo para el sector hostelero, ese que tantas veces reclama aumentar la oferta cultural y de ocio con propuestas capaces de tener repercusión en el turismo.

Gira con llenos

El Último de la Fila ya ha agotado los tickets para sus próximas actuaciones en Fuengirola, Barcelona (dos fechas), Roquetas de Mar, Madrid, Bilbao (dos noches), Avilés, Valencia (dos shows) y Sevilla (27 de junio). Todo ello tras anunciar en 2023 que volverían al circuito de directos. Sin que esté claro por qué, año y pico más tarde, Quimi Portet y Manolo García presentaron en Madrid esta gira de regreso que huele a despedida, si parece que intuían la demanda de escuchar en directo clásicos suyos del pop rock como "Insurrección" o "Aviones Plateados".

Despedirse vende

El adiós vende. La gira final de Joaquín Sabina fue el pasado año la que despachó más entradas dentro de la escena musical de artistas españoles. Su tour llamado "Hola y Adiós", con 41 conciertos en 18 ciudades españolas, hiló la gira más exitosa de todo el año, con más de 383.000 entradas vendidas según los datos del Anuario de la Música en Vivo de 2025.

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El lío de los vuelos

Después de anunciarse el traslado hasta Santiago, ahora crecen en las redes sociales los comentarios de personas con billetes de avión hasta A Coruña que buscan cómo organizarse para ver a El Último de la Fila en Compostela o bien para revenderlas o devolver esos tickets y pasar dos días de turismo en el Orzán y cercanías.