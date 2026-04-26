La ANPA del IES de Sar alerta de una situación “insostible” por la falta de profesorado ante el aumento del alumnado

La ANPA del IES de Sar denuncia la situación “grave e insostible” que atraviesa el centro debido a la falta de profesorado y de recursos suficientes, a través de un escrito dirigido a la Consellería de Educación, en el que reclama una respuesta inmediata por parte de la Administración.

El instituto ha experimentado un importante incremento del alumnado en los últimos años sin que este haya ido acompañado de una dotación proporcional de personal docente, lo que está provocando una “sobrecarga” del profesorado y “dificultades evidentes” para garantizar una atención educativa adecuada. En concreto, indican que el centro pasó de 272 estudiantes en 2020 a 485 en 2026, lo que se traduce en 213 más en seis años, mientras que el número de docentes pasó en ese periodo de 29 a 46.

La ANPA alerta especialmente del impacto de esta situación en el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, que precisa más recursos para garantizar una verdadera inclusión. “Non se pode falar de inclusión nin de igualdade de oportunidades cando non hai profesionais suficientes nas aulas”, subrayan.

Así, advierten de que la situación actual del centro podría suponer un incumplimiento efectivo de la Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE), que obliga a las administraciones educativas a dotar a los centros de los recursos necesarios para asegurar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, al no poder ofrecerse una "atención individualizada e adecuada" al alumnado.

Por todo ello, desde la ANPA exigen la ampliación inmediata del cupo de profesorado hasta un mínimo de 45 docentes, “como medida imprescindible para garantizar el derecho a la educación en condiciones de equidad”.

Ya tienen programada una primera movilización para el martes 28 de abril, “que busca abrir un proceso de diálogo”. Si no cuentan con una respuesta formal por parte de la Consellería para adoptar soluciones a corto plazo, no descartan intensificar las concentraciones o explorar otras vías de reclamación.

Educación: "De cara ao novo curso, avaliarase a situación por se foran necesarios reforzos"

Al respecto, desde Educación indican a EL CORREO GALLEGO que son “conscientes do bo traballo que está realizando este centro” y señalan que el conselleiro ya conversó sobre esta situación con el equipo directivo durante una reciente visita al instituto. De cara al próximo curso, aseguran que se evaluará la situación por si “fosen necesarios reforzos”.

Asimismo, recuerdan que el pasado viernes se anunciaron medidas acordadas con los sindicatos tanto en el ámbito de Secundaria, con mejoras en el horario del profesorado y en las ratios, como un plan de impulso de la atención a la diversidad que supondrá un incremento de profesionales. También subrayan que está en marcha un plan de reducción de la burocracia, igualmente pactado con las organizaciones sindicales.

Por todo ello, desde la Consellería sostienen que “o compromiso da Xunta para seguir mellorando o ensino é total”.