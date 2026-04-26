Axenda cultural: Que facer hoxe, 26 de abril, en Santiago?
Juanjo Fernández , Sumrrá, Robert Pier, Lei e Loro e Escola Berenguela
5 PROPOSTAS. Juanjo Fernández , pianista de Santiago, ofrece un concerto no pub Modus Vivendi (20 horas; entrada inversa). E Sumrrá, trío picheleiro de jazz formado por Manuel Gutiérrez (piano), Xacobe Martínez Antelo (contrabaixo) e LAR Legido (batería), van a facer un show no pub Casa das Crechas (21 h.; 10 euros). E no pub Momo, hai prevista unha actuación de Robert Pier, cita con entrada inversa dun mínimo de tres euros. E, dentro dos seus concertos de primavera, integrantes da Escola Berenguela ofrecen un recital na Capela das Ánimas (18:30 h.; con entrada libre) e un repertorio de música clásica. E xa en Bertamiráns (pub O Transistor), concerto de Lei e Loro (13.30 h.; e. inversa).
Artes escénicas: circo, ‘Hamlet’ e ‘A propósito de William’
3 RECOMENDACIÓNS. No Auditorio de Galicia (18 h.; 3 euros) faise a Gran Gala do Circo. Este espectáculo de variedades, coordinado por Pistacatro, reúne en escena unha selección de artistas locais e de fóra nunha festa pensada para o goce do público grande e miúdo. Malabares, acrobacias, humor, equilibrio e maxia súmanse neste evento que é parte do ciclo Compostela Cultura, organizado polo Concello de Santiago. E a compañía pública Centro Dramático Galego (CDG) acada un novo día de entradas esgotadas para facer unha nova representación de Hamlet no Salón Teatro (18 h. ) e nese mesmo espazo pero xa ás 20.30 horas (con entradas a 11 euros), hai cita con A propósito de William, obra cun elenco interpretativo composto por Víctor Castro, Antía Vidal, Diego Salgado e Pedro Placer. «Contarannos historias no estilo de William Shakespeare mesturando improvisación e música», sinalan.
‘Mundo expandido’ na Cidade da Cultura, con entrada libre
A exposición Mundo expandido, aberta na Cidade da Cultura, con entrada libre, é unha das propostas salientables do Museo Centro Gaiás (de 10 a 20 horas). Ten 80 pezas, entre as que se atopan desde obxectos históricos dos séculos XVIII e XIX, con instalacións inmersivas, videoxogos, apps de realidade aumentada.
Recital da Banda Municipal de Música
TEATRO PRINCIPAL. A Banda Municipal de Música de Santiago ofrece un recital no Teatro Principal (12 horas; con entrada libre) cunha sesión especial, xa que se fai o concurso de dirección da banda con esta listaxe de finalistas: Frank Cogollos, Fco. José Villaescusa, Juan Núñez Seoane, León Durán, Óscar Musso e Alejandro Piñeiro. Así, novos talentos da dirección teñen neste proxecto a oportunidade de traballar nun repertorio de estrea absoluta.
