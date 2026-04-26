El Camino de Santiago llega a Netflix con la película más taquillera de la historia de Italia

El Camino de Santiago llega a Netflix y lo hace, a partir del próximo miércoles, de la mano de la película más taquillera de la historia de Italia, Buen Camino.

Una comedia, cuyo título rinde homenaje a ese saludo tradicional tan común entre los peregrinos en su viaje a Compostela, que, a principios de año, logró recaudar más de 70 millones de euros en las salas de cine del país transalpino —donde no se quisieron perder este largometraje más de ocho millones de espectadores— en apenas un mes. Todo un hito que ha superado el récord que ostentaba en Italia, hasta este 2026, la exitosa Avatar.

Fotograma de ‘Buen Camino’, la película más taquillera de todos los tiempos en Italia. / Cedida

Un éxito italiano ambientado en el Camino de Santiago

Escrita por Gennaro Nunziante y Luca Medici —cuyo nombre artístico es Checco Zalone—, y dirigida por el propio Nunziante, Buen Camino cuenta la historia de Checco (Checco Zalone), un frívolo heredero divorciado de mediana edad que está a punto de volver a casarse.

«Dicen que es una persona excéntrica y ególatra», así presentan en el tráiler, mientras muestran una escultura con su cara, al multimillonario protagonista —gracias al «fruto de 60 años de sacrificio» de su padre—, quien rápidamente, en cierto tono cínico, responde: «De eso nada. A la gente le encanta hablar sin saber».

A primera vista, no parece que nada le falte a Checco en su vida llena de lujos, pero, en realidad, la relación con su hija Cristal (Letizia Arnò) no está en buenos términos.

De hecho, esta desaparece –y eso que la policía la buscó a conciencia en la casa de 500 metros cuadrados de Checco, tal y como este les sugirió– para hacer el Camino de Santiago desde Francia.

Allí, en su peregrinación a Compostela, su padre no solo logra encontrarla, sino que se une a ella en un viaje lleno de dificultades, descubrimientos y una oportunidad única de reconectar con la menor a pesar de que no comienza de la mejor manera. «Llevamos tres horas a este ritmo. No siento los brazos, Cristal. ¿No tienes piedad por tu padre?», se queja Checco mientras hace el Camino de Santiago conduciendo su Ferrari.

Fotograma del éxito italiano 'Buen Camino', película rodada en Santiago que el próximo miércoles llega a Netflix. / YouTube

'Buen Camino', una exitosa película rodada en Santiago y Fisterra

Un viaje, el que inician Checco y su hija Cristal en Buen Camino, que nos permite ver a actores de la talla de Martina Colombari, Beatriz Arjona, Jack Forsyth-Noble y Norberto Morán, entre otros, que forman parte de un reparto cuyo casting ha estado a cargo de la productora gallega Alén Filmes —conocida por trabajos como Fariña, El Caso Asunta, Rapa, o más recientemente, las películas Romería y Rondallas—.

También podemos contemplar lugares como Santiago de Compostela y Fisterra, donde se rodó el pasado octubre, además de localizaciones como Pamplona o Saint Jean Pied de Port, localidad francesa situada al pie del puerto de Roncesvalles.

La película más taquillera de la historia de Italia tendrá versión española

La llegada de Buen Camino a Netflix se produce en un mes en el que hemos podido saber que este éxito italiano en taquilla contará con una versión española que estará producida por AF Films.

La propia productora lo confirmó en sus redes sociales el pasado 16 de abril: «AF Films desarrollará la adaptación española de Buen Camino, la película más taquillera de la historia en Italia. Una operación que posiciona a AF Films en la adquisición y desarrollo de IP (Propiedad Intelectual) europea con rendimiento probado, trasladando una historia validada en taquilla a un nuevo contexto de producción y audiencia».

Además, el fundador de AF Films, Frank Ariza, aseguró que «nos sentimos profundamente conectados con Buen Camino porque es una historia que, a través del humor, habla de algo esencial: las relaciones humanas y las segundas oportunidades. Nos atraen proyectos como este que tienen la capacidad de hacer reír y emocionar al público invitándolo a verse reflejado en los personajes de una historia que se desarrolla a lo largo del Camino de Santiago».

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De este modo, Galicia y, sobre todo, Santiago volverán a convertirse muy pronto en el plató de un nuevo proyecto cinematográfico que espera conseguir una mayor repercusión aprovechando «el contexto del próximo Xacobeo».