Crónica social compostelana | Visita a Uzbekistán con Viajes Tambre
Décimo aniversario de la Peña Irmandiños de Sar
Torneo de Apertura de fútbol sala de la Agrupación de Veteranos de Santiago
Caminata en Boqueixón
Hace unos días, un grupo de viajeros se animó a descubrir Uzbekistán de la mano de la compañía compostelana Viajes Tambre.
Una visita inolvidable de nueve días de duración a un mágico destino de Asia Central, conectado con vuelos directos desde Santiago, que les permitió conocer sus principales ciudades: Tashkent, Samarcanda, Bukhara y Khiva.
Décimo aniversario de la Peña Irmandiños de Sar
Diez años de vida no se cumplen todos los días. Por eso, los miembros de la Peña Irmandiños de Sar —entre los que se encuentran David, Harpi, Paco, Nika, Pollo, Carlos, Mujico, Luxen, Vicente, Marcos, Chiqui, Bolón, Rozas, Túñez, Piri, Suso, Periñas, Capillo, Marcos, Óscar, Sergio, Nico, Gabacho, Catalán, Luis y Raúl— no dudaron en celebrar el décimo aniversario de la agrupación de la mejor manera que saben.
Lo hicieron como corresponde, reuniéndose con un buen cocido de por medio en el restaurante Adega Mandil de Melide. Una comida en la que no faltaron las risas y los buenos momentos que, a buen seguro, todavía les quedan por vivir en la Peña Irmandiños de Sar. ¡A por una nueva década!
Torneo de Apertura de fútbol sala de la Agrupación de Veteranos de Santiago
Tras trece jornadas disputadas y una emocionante eliminatoria que enfrentó a los cuatro mejores equipos de la liga, el Torneo de Apertura de fútbol sala que organiza la Agrupación de Veteranos de Santiago ya tiene a su campeón.
Se trata de Tartas Lestedo Entrevías Asador, que venció por tres goles a uno en la gran final de los playoff, disputada en el pabellón de Pontepedriña, al equipo de Meiriño Asesores. Asimismo, conviene destacar que Parrillada Breixo finalizó la competición en una meritoria tercera posición. Ahora, todos estos equipos buscarán nuevamente la gloria en el Torneo de Clausura que se acaba de iniciar.
Caminata en Boqueixón
Recientemente, una pandilla de caminantes, guiados por Juan Viaño, se adentró por las tierras de Boqueixón para descubrir los campos y masas forestales del ayuntamiento del Pico Sacro.
El centro de capacitación agraria de Quián, la carballeira de Rodiño, la iglesia y cementerio de Sergude y la parroquia de Lamas fueron algunos puntos de una caminata que concluyó con una animada comida de confraternidad en la centenaria Taberna do Portugués.
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