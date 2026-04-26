luto
Fallece Alcira Chico Rivas, madre de los propietarios del café Airas Nunes
Viuda de José Manuel Freire Berdullas, falleció este domingo a la edad de 88 años confortada con los Auxilios Espirituales
Doña Alcira Chico Rivas, viuda de José Manuel Freire Berdullas, murió este domingo a la edad de 88 años confortada con los Auxilios Espirituales. DEP
Sus hijos Lois y Xavier, sus hijas políticas, Matilde e Patricia, su nieta Laura, sus hermanas María, Herminda, Ana, Marisa y sus tíos hermanos José (fallecido) y Manuel; hermanos políticos, sobrinas, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral que por su eterno descanso tendrá lugar este lunes, 27 de abril, a las cinco de la tarde, en la Igrexa Parroquial de Santa María Salomé (Santiago) para luego recibir cristiana sepultura en el cementerio de Boisaca.
Los hijos de la finada Alcira Chico Rivas, Lois y Xavier son los propietarios del conocido Café Airas Nunes y de la empresa Airas Catering, en la rúa do Vilar, parte de una familia muy conocida y querida en Santiago.
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