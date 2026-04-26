Fallece Alcira Chico Rivas, madre de los propietarios del café Airas Nunes

Doña Alcira Chico Rivas, viuda de José Manuel Freire Berdullas, murió este domingo a la edad de 88 años confortada con los Auxilios Espirituales. DEP

Sus hijos Lois y Xavier, sus hijas políticas, Matilde e Patricia, su nieta Laura, sus hermanas María, Herminda, Ana, Marisa y sus tíos hermanos José (fallecido) y Manuel; hermanos políticos, sobrinas, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral que por su eterno descanso tendrá lugar este lunes, 27 de abril, a las cinco de la tarde, en la Igrexa Parroquial de Santa María Salomé (Santiago) para luego recibir cristiana sepultura en el cementerio de Boisaca.

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Los hijos de la finada Alcira Chico Rivas, Lois y Xavier son los propietarios del conocido Café Airas Nunes y de la empresa Airas Catering, en la rúa do Vilar, parte de una familia muy conocida y querida en Santiago.