Golpe al sector hotelero de Santiago: la ocupación cae casi un 10% en un año

Marzo deja un balance negativo para el sector turístico de Santiago, ya que la ocupación hotelera cayó respecto al mismo mes del año pasado, al igual que la cifra de viajeros y de pernoctaciones, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El grado de ocupación por habitaciones en la capital gallega se situó en el 43,5%, inferior al 52,3% del mismo mes del año anterior, lo que supone una caída interanual del 10%, unos nueve puntos. La ocupación media de la capital gallega en el primer trimestre del año se situó en un 36%, frente al 46 % registrado en el mismo período del 2025.

Ya en febrero se había observado una tendencia similar, con una caída del grado de ocupación de más de doce puntos, del 46,98% al 34,97%, en un contexto que el sector considera cada vez más preocupante y que apunta a posibles causas estructurales.

La encuesta también recoge que los establecimientos abiertos estimados eran 114, frente a los 138 del mismo mes del año pasado, mientras que las plazas disponibles descendieron de 7.266 a 6.639.

En cuanto a la cifra de viajeros, la capital gallega registró en marzo un total de 44.013, de los que 26.421 eran residentes en España, frente a los 56.478 del mismo mes del año anterior. Esto supone un descenso interanual del 22,07 por ciento.

Por su parte, las pernoctaciones sumaron 75.171, frente a las 98.666 registradas en marzo del año pasado, lo que representa una caída del 23,82%.

Esteban Iglesias, de Unión Hotelera: «Recibimos buses de gente que satura el casco histórico y, cuatro horas después, ya no están en la ciudad. Y no se hace nada»

Desde Unión Hotelera Compostela, su presidente Esteban Iglesias señala que desde octubre hasta hoy «estamos en caída», con una tendencia que se mantiene tanto en la comparación interanual como con respecto a años anteriores.

En cuanto al trimestre, menciona una caída de casi diez puntos, lo que define como «realmente preocupante, siendo la época baja del año». También añade que en el primer trimestre las pernoctaciones fueron 59.000 menos, mientras que en A Coruña crecieron en 27.000.

Esto se está reflejando en los datos de personal empleado, pasando de 986 trabajadores en marzo de 2025 a 823 este año. «Supone 163 vecinos de Santiago que no tienen trabajo y el año pasado sí lo tenían, una afectación directa a la economía local porque es un 16% de trabajadores de los hoteles menos en marzo», señala.

Estos seis meses de caída, según indica, coinciden con la implantación de la tasa turística en la ciudad. En este sentido, plantea la cuestión de si, con un 36% de ocupación,»es necesaria la tasa o si debería priorizarse fomentar el turismo mediante campañas de captación en temporada baja» y, posteriormente, repensar la medida.

Por último, afirma que la ciudad mantiene el mismo ritmo de excursionistas y que «a los pocos clientes que tenemos en los hoteles les estorban», señalando también que «seguimos recibiendo autobuses de gente que satura el casco histórico, que hace colas en la Catedral y, cuatro horas más tarde, ya no está en la ciudad. Ahí no se ha hecho ni se hace nada».

Situación desigual en las grandes ciudades gallegas

Pontevedra y A Coruña son las dos grandes ciudades gallegas que recoge la encuesta de ocupación hotelera del INE en las que aumentaron en el último año tanto las llegadas de turistas como las estancias. En Pontevedra, los visitantes pasaron de 8.044 a 9.586, mientras que las estancias se incrementaron de 13.155 a 16.440. En la ciudad herculina, las llegadas se situaron el pasado mes en 41.090 (41.028 en marzo de 2023), al tiempo que las estancias ascendieron a 97.853, frente a las 75.995 del año anterior.

En Ourense, en cambio, se contabilizaron en marzo 11.422 visitantes (560 menos), aunque las estancias aumentaron hasta 21.278 (1.032 más).

En Vigo, la afluencia fue de 30.988 personas (6.383 menos), mientras que las estancias sumaron 62.299 (4.992 más).

Por su parte, en Lugo aumentó la llegada de turistas, de 10.626 a 12.679, mientras que las estancias descendieron de 22.946 a 21.884.

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En marzo de este año, el grado de ocupación aumenta interanualmente en A Coruña, Ourense, Pontevedra y Vigo, situándose en el 49,61%, 50,73%, 41,67% y 39,02%, respectivamente, mientras que en Lugo se observa un descenso, hasta el 36,33%. n