LIBROS Y PERIODISMO
Homenaje en Santiago a Begoña Caamaño, luz del periodismo
En un acto del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, una catarata de testimonios recuerda a la añorada autora viguesa que se afincó en Compostela, protagonista de este año en el Día das Letras
A Begoña Caamaño Rascado (Vigo, 1964-Santiago, 2014), periodista y escritora ("Circe ou o pracer do azul", 2009; "Morgana en Esmelle", 2012) le bullían las luces y las sombras dentro como a cualquier persona, ganando unas u otras según el día, pero, al verla sentías que el sol estaba de su parte aunque esta sea la tierra donde mejor abraza la lluvia. En esa línea hablaron este sábado en Santiago quienes participaron en el homenaje a ella promovido por el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, en la Casa das Máquinas con algo más de 60 personas.
Formato de radio
Varios testimonios perfilaron un retrato coral de la protagonista de este año del Día das Letras, viguesa y vecina de Compostela. Acudieron Bea Caamaño, su hermana; la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; y el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, entre más asistentes. Sanmartín destacó el compromiso de Begoña Caamaño en cuestiones como la lucha feminista, pacifista, de justicia social y en favor del servicio público de los medios de comunicación.
A través de un formato de radio ("Poñer a voz") conducido por Mónica Rosas, hubo frases de la propia Begoña («A min gústame o xornalismo de rúa») rescatadas de la entrevista de José Manuel Vila Chantres en 2013 en "A Conversa" (programa de Popular TV Galicia), disponible en Youtube, mezcladas con mesas de coloquio.
Feminismo, libros y apoyo mutuo
En una opinaron las periodistas Ana Romaní, María Xosé Porteiro y Marga Tojo. Romaní recalcó su apuesta por «transformar o mundo desde o feminismo»; Porteiro aprovechó para recomendar «a lectura dos libros e artigos de Begoña», y Tojo para pedir que las mujeres del sector se reúnan hoy día con mayor frecuencia «para traballar máis xuntas».
En otra mesa de voces periodísticas, hablaron Pablo Lago («Era imposible non ser amigo de Begoña con ese sorriso nivel monte Everest»), Sonia Díaz («Boto moito de menos escoitar as súas crónicas na Radio Galega, gustaríame atopalas e escoitalas de novo») y Lucía Junquera («No xornalismo é importante manter a ilusión e escoitar a Begoña axuda a conseguilo»), autora del podcast cuyo nombre inspiró este encuentro, "Poñer a voz".
Todo ello durante una emotiva cita adornada con claveles de música gracias a Uxía.
