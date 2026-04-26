Conxo
Marta Abal denuncia a falta de sinalización e mantemento do Castelo da Rocha Forte
O Grupo Municipal Socialista levará ao Pleno un rogo para mellorar o acceso e a visibilidade dun "espazo clave do patrimonio histórico compostelán"
L.R.
A mellora da sinalización do Castelo da Rocha Forte, en Conxo, co obxectivo de facilitar o acceso e poñer en valor este “espazo clave do patrimonio histórico compostelán”, será levada ao Pleno deste mes polo Grupo Municipal Socialista. Así o anunciou a concelleira Marta Abal, quen destacou que se trata dun espazo declarado Ben de Interese Cultural pero “descoñecido para moita xente, tanto veciñanza como visitantes”.
A concelleira socialista denunciou a falta de sinalización tanto no viario urbano como no propio Camiño Portugués ao seu paso pola Rocha Vella. “Non existe sinalización urbana que indique como chegar, nin tampouco no propio Camiño Portugués ao seu paso pola Rocha Vella, o que supón perder unha oportunidade evidente de conectar patrimonio e turismo”, sinalou.
Neste sentido, Abal enmarcou esta situación nun problema máis amplo de xestión municipal. “A isto súmase o evidente estado de abandono que presenta o recinto, consecuencia da absoluta falta de mantemento que lle corresponde ao Concello, con xestas medrando no espazo e unha imaxe impropia dun ben patrimonial desta relevancia”, afirmou, en liña coas críticas reiteradas do grupo socialista á falta de rumbo do executivo local .
A socialista insitiu en que a falta de sinalización e o estado do castelo “non é unha cuestión menor” e incidiu en que a situación “é unha mostra máis da falta de planificación e de ambición do goberno municipal á hora de coidar e promocionar o noso patrimonio”.
"Trátase de garantir que o patrimonio de Santiago estea accesible, visible e integrado na vida da cidade"
Desde o Grupo Municipal Socialista insisten en que a solución pasa por actuar de maneira clara e decidida. “O que pedimos é instalar sinalización direccional que facilite o acceso e poña en valor un espazo que debería ser parte central da oferta cultural e histórica da cidade”, explicou.
Abal concluíu subliñando que esta actuación permitiría que máis persoas coñezan e desfruten deste enclave histórico. “Trátase de garantir que o patrimonio de Santiago estea accesible, visible e integrado na vida da cidade, como merece”, rematou.
