Muere el empresario Rafael Rey Díaz, presidente del Grupo Distrisantiago

Rafael Rey Díaz, presidente del Gupo Distrisantiago (DSG), falleció este domingo en la capital gallega a los 82 años de edad.

El empresario, emprendedor de éxito y muy conocido en Compostela, inició su trayectoria como distribuidor de yogures y productos de la marca Fiesta, en un negocio modesto que pronto encontraría una oportunidad clave de crecimiento. Su trabajo para Correos le permitió conocer de cerca el funcionamiento de la distribución de prensa, un sector en el que acabaría especializándose.

Rey, profesor de arte aplicado y concejal del PP en Santiago durante el período 1995-1998, asumió la gestión del transporte nacional de periódicos y revistas, actividad que desarrolló hasta el año 2004. Mientras tanto, su esposa, Rosalía Couso, impulsó una progresiva diversificación del negocio familiar. Aprovechando las rutas ya establecidas, comenzó a incorporar productos de papelería, ampliando así la oferta y consolidando una nueva línea de ingresos.

El cambio estratégico llegó en 2004, cuando la familia decidió vender la división de distribución de prensa y centrarse exclusivamente en la papelería. Esta decisión marcó un antes y un después en la empresa, que inició una etapa de crecimiento sostenido.

En la actualidad, la compañía, ya en manos de sus hijos, Rafael y Alejandro Rey Couso, se ha posicionado como la tercera empresa de distribución mayorista de papelería en España.

Con sede en el polígono del Tambre (Santiago), Distrisantiago cuenta con más de 100 trabajadores.

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