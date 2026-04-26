La primavera en Santiago es mucho más que turismo

La primavera emocional y meteorológica se dan la mano este fin de semana en Santiago. Florecen las actividades culturales que, más allá de la llegada de turistas, tienen a la población local activa (y activista) para reivindicar igual el ayer que el presente. De ello trató el encuentro que juntó a medio millar de personas en las escaleras de la parte alta de la Quintana para cantar "Grândola, Vila Morena", composición que el cantautor Zeca Afonso estrenó en Compostela antes de convertirse en himno de la revuelta democrática lusa de 1974 ya que fue cantada por su autor el 10 de mayo de 1972 durante un recital en el Burgo das Nacións (donde hoy hay una placa así lo recuerda).

Nordesía y sus 30 años

Ese acto organizado por la compañía y promotora musical compostelana Nordesía, que festeja sus 30 años de trabajo, contó con Ramón Bermejo, director del Coro da Ra, como batuta organizativa de esa improvisada coral donde igual se vio a bebés en brazos de sus familiares, que a personas en silla de ruedas, a algunas con una pequeña chuleta de papel en la mano, a otras con el móvil y a muchas sin necesidad de ayuda para recordar una letra tatuada en el corazón: «Grândola, Vila Morena / Terra da fraternidade / O povo é quem mais ordena / Dentro de ti, ó cidade». Todo ello en medio de una escena repleta de claveles rojos en la mano.

Librería Couceiro

Antes, a las 13 h. en Casa das Crechas hubo sesión vermú con un invitado especial, Dj Panko, componente y productor de los añorados Ojos de Brujo. Él le puso banda sonora al mediodía allí igual que Os Enxebres de San Lázaro hicieron lo propio por la tarde, desde las 18 horas. En esa Compostela hiperactiva de este fin de semana, la librería Couceiro, que suele animar la Praza de Cervantes, sacando los libros a la calle, albergó un acto protagonizado por Amador Fernández-Savater, que visitó la ciudad para presentar su nuevo libro, "La batalla del pensamiento".

Y en clave deportiva, San Lázaro acogió la entrega de medallas de las categorías escolares del XXIII Dúatlon Cidade de Santiago, celebrado en el Monte do Gozo. Buena manera de recordar que las bicicletas son igual para el verano que para la primavera.

Campo da Angustia, O Galo y As Marías

Y también por la mañana, la compañía de teatro Os Quinquilláns, integrada por Lucho Penabade y Tero Rodríguez, con Henrique del Río Otero como guía, impulsaron desde San Martín Pinario una ruta llamada A pegada da revolución galega en Compostela, organizada por la asociación cultural O Galo.

Paella en el Campo da Angustia. / Antonio Hernández

Y hacia las dos de la tarde, en el barrio de San Pedro hubo un xantar popular planteado como paella antifascista, cita en el Campo da Angustia para compartir un menú de siete euros con la música a cargo de As Ilusas. Cerca, la Asociación de Veciñas As Marías festejó también su nexo lusófono con la Revolución de los Claveles al plantear una jornada con comida de hermanamiento, sesión vermú en el barrio y concierto con la presencia de Rui David, «todo con precios populares».

Fiesta promovida por la AA VV As Marías / Antonio Hernández

Conciertos y san Marcos en Bando

Y a la noche, en Capitol, con Carlos Blanco por maestro de ceremonías, la música bullía para festejar los 30 años de Nordesía con un encuentro de amistades y hermandades y las actuaciones de Expresso Transatlântico, Cheny Wa Gune, A Pedreira & Alejandro Vargas, Budiño, Lumedoloop, Marcos Coll, Felisa Segade, Uxía, Banda das Crechas, DJ Mil (picha picheleiro que pronto será papá) y DJ Panko).

Integrantes da comisión de fiestas de Bando-San Marcos. / Cedida

Y en los festejos de honra a San Marcos, en Bando, la noche se avivó con la Panamá y Eureka tras una jornada donde no faltó el pulpo como parte de la oferta gastronómica durante las primaverales horas previas.

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En suma, un mar de actos que subraya que la primavera en Santiago es mucho más que turismo.