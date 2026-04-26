USC
Romalde dirixirá a Facultade de Bioloxía seis anos máis: "A intelixencia artificial chegou para quedarse e temos que aplicala ben"
O catedrático de Microbioloxía na Universidade de Santiago vén deser reelixido decano da Facultade de Bioloxía. Romalde conta con máis de 35 anos de traxectoria investigadora centrada na microbioloxía ambiental, a viroloxía e a seguridade alimentaria e da auga.
P. A súa recente reelección como decano de Bioloxía da USC supón unha continuidade do proxecto anterior ou abre unha nova etapa con cambios significativos na Facultade?
R. Como non pode ser doutra forma, hai certa continuidade, pero é certo que nos imos centrar máis noutros aspectos que, por necesidades, nesta primeira etapa non se puideron abordar. Hai algúns retos pendentes, como recuperar a acreditación institucional da Facultade, afondar na internacionalización e intentar optimizar e simplificar algúns procedementos internos, porque existe un sentir xeral de que a burocracia ás veces nos afoga.
P. Cales son as prioridades máis urxentes que se marca para este novo mandato?
R. Unha prioridade, ademais das tres anteriores, é seguir coa dinamización da vida académica. Na primeira etapa entramos a principios de 2022 e estaba aínda moi recente a pandemia. Adquiríranse adaptacións a unha situación excepcional que foi moi difícil de reverter. Fixemos un esforzo moi grande en dinamizar o centro, organizando exposicións, cursos de verán e conferencias. Custou, pero cremos que revitalizar a vida da Facultade é moi necesario. Temos que coñecernos máis e ser quen de difundir o que se fai, que é moito e moi bo. Estas actividades axudan a situar a facultade no lugar no que debe estar.
P. Que obxectivos se marca en materia de internacionalización?
R. Temos que ser capaces de conseguir máis convenios de intercambio con institucións estranxeiras, non só para que o noso estudantado poida saír, senón tamén para poder recibir estudantes doutras universidades, o que enriquece ao propio alumnado. A nivel de profesorado tamén buscamos fomentar a mobilidade. E, por outra banda, apoiar a participación dos distintos grupos de investigación en proxectos internacionais.
P. Cales son os principais desafíos en termos de recursos ou persoal que afronta actualmente a Facultade?
R. Imos ter un reto importante porque vai haber moitas xubilacións, tendo en conta que nos anos 80 e 90 entrou moito profesorado na Universidade. Temos que ser quen de atraer novo profesorado a través de todas as figuras posibles, como axudantes doutores, e tamén captar talento investigador que se poida incorporar e paliar así o relevo xeracional. Tamén, coa baixada demográfica, temos que ser capaces de atraer estudantado tanto galego como doutras partes do país e do mundo. Ese é un dos eixes de acción desta etapa.
P. E en materia de infraestruturas?
R. Tivemos a mala sorte de que, pouco despois de comezar o mandato, houbo un problema coa cuberta do edificio, que tivo que ser sustituída, agradecendo a implicación da reitoría nese proceso. Queremos tamén poñer en marcha un laboratorio e outros proxectos que se poden ir abordando pouco a pouco, pero non hai ningunha necesidade estrutural urxente que destacar.
P. Que papel debe xogar a Facultade na formación de estudantes ante os novos retos científicos e tecnolóxicos, como a intelixencia artificial?
R. Temos pendente unha xunta de facultade monográfica para ver como integrar a intelixencia artificial. Ata o de agora abordábase con certo medo sobre como ía influír, pero, na miña opinión, a IA chegou para quedarse e temos que ser quen de empregala da mellor maneira posible na docencia, na investigación e na xestión. Un dos retos é a formación do persoal, tanto do profesorado como do PTXAS, así como do estudantado, nestas novas ferramentas, porque poden ser unha axuda moi importante para os estudos de Bioloxía. Cando hai dous anos fixemos a modificación das memorias dos graos de Bioloxía e Biotecnoloxía, incorporáronse materias e aspectos de informática, pero agora queremos seguir avanzando na integración da intelixencia artificial.
P. Está a oferta académica adaptada aos novos tempos?
R. Este ano vanse realizar dúas modificacións nos mestrados. As titulacións teñen que ir adaptándose aos tempos. No grao de Bioloxía contamos coa mención sanitaria e coa ambiental, en relación co recoñecemento da profesión de biólogo sanitario ou ambiental. Así, intentamos ir adaptando as titulacións ás demandas da sociedade.
P. Como se pode mellorar a conexión entre a formación académica e o mercado laboral para os graduados en Bioloxía?
R. O primeiro contacto prodúcese a través das prácticas externas, que agora son obrigatorias. Dentro das actividades de dinamización que levamos facendo dende a primeira etapa inclúense workshops e conferencias de profesionais que explican como é o mundo laboral, e teñen moito éxito. A principios de curso celebramos o Outono Biofest, xunto co Colexio de Biólogos e empresas de Bioga. Ese contacto do estudantado coa empresa somos conscientes de que hai que fomentalo para que coñezan mellor as posibles saídas profesionais. En todo caso, encargamos o ano pasado un estudo externo de empregabilidade e vimos que a inserción laboral dos egresados está en niveis máis que aceptables. Non nos podemos descuidar e temos que seguir traballando neste ámbito.
P. Se tivese que definir unha visión de futuro para Bioloxía dentro de seis anos, cal sería?
R. Ter unha Facultade ben posicionada e recoñecida, que sexa un foco de atracción tanto a nivel de docencia como de investigación, e que conte cun ambiente ideal no que o estudantado se sinta cómodo e reciba unha formación integral.
