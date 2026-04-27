La USC se queda sin contratos Ramón y Cajal este año al no haber formalizado la solicitud

Duro revés para la Universidade de Santiago tras confirmarse a finales de la semana pasada que había quedado fuera de la convocatoria para concurrir a los contratos Ramón y Cajal, al no haber formalizado la solicitud de las 25 candidaturas que en noviembre se había acordado presentar y que finalmente no llegaron a la Agencia Estatal de Investigación.

Así lo reconocía este lunes a EL CORREO GALLEGO la actual vicerrectora de Investigación de la USC, Almudena Hospido, quien admitía el varapalo que supone "para las personas afectadas", pero también para los lugares de destino, "los centros, los institutos y los grupos de investigación" y, en última instancia, "para la institución en sí misma".

Tras recordar que el actual equipo rectoral tomaba posesión el pasado 10 de abril, ha explicado que un día antes se tuvo conocimiento de que "la USC no figuraba como centro elegible" en la resolución de la Agencia Estatal de Investigación, con lo que inmediatamente "empezamos a solicitar información para evaluar la situación y si había alguna opción, pero lamentablemente se nos dijo que no".

"Falló todo lo que tenía que fallar"

Tras confirmarse que no habrá ninguna opción de contar con contratos Ramón y Cajal en esta convocatoria por lo que ha calificado como "un fallo interno de comunicación" y una situación en la que "falló todo lo que tenía que fallar, lo que pone de manifiesto la necesidad de sistematizar los procesos y procedimientos para que esto no vuelva a pasar", asegura que están evaluando "todas las posibilidades para las personas candidatas, pero no podemos garantizar nada, no voy a vender humo; lo que puedo prometer es que evaluaremos otras posibilidades".

Incide también Almudena Hospido en que en todo momento el equipo rectoral ha actuado "con total transparencia", puesto que una vez que "revisamos detalladamente la convocatoria por si había alguna posibilidad de cambio" y se vio que no había ningún resquicio, el jueves pasado se convocó a todos los directores de departamento y a los de los centros e institutos de investigación para informarles sobre lo sucedido. Algo que también trasladó la propia vicerrectora el viernes pasado a la directora de la Asamblea de Investigadoras de Compostela.

Señala, por último, que este jueves hay consello de goberno de la USC y que "evidentemente, en el apartado de informes, se informará sobre este punto", y recalca que "hemos intentado ser transparentes en todo momento y, sobre todo, agotar todas las vías antes de comunicar lo que no nos hubiese gustado tener que comunicar, pero lamentablemente así ha sido".