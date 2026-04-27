La Xunta distingue la trayectoria de dos emblemas del deporte compostelano: Emilio Navaza y 'Chuco' Barreiro

La Xunta entregará este miércoles 29 de abril en el Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña las distinciones al mérito deportivo de Galicia correspondientes al año 2025 a 51 personas, entidades u organismos de diversos ámbitos del deporte gallego, entre ellas varias figuras fuertemente vinculadas con el deporte compostelano.

Creadas en 2010, las distinciones al mérito deportivo de Galicia son unos premios anuales que reconocen el trabajo o la trayectoria ejemplar y notoria de figuras de todos los ámbitos deportivos que "estean a contribuír ou que contribuísen ao crecemento, promoción, fomento e excelencia do deporte e da educación física".

El Diario Oficial de Galicia publicó este lunes la relación de las 51 personas, entidades u organismos que recibirán esta distinción, entre la que destacan varios nombres fuertemente vinculados al deporte compostelano como son el de Emilio Navaza o el de Jesús 'Chuco' Barreiro y María Jesusa 'Maruja' Barral.

El impulsor de la Carreira Pedestre

Por un lado, la Xunta de Galicia reconocerá a título póstumo la trayectoria del experiodista Emilio Navaza González, fallecido en febrero de este año.

El periodista Emilio Navaza / Cedida

Natural de Pontevedra, fue jefe de la sección de Deportes de EL CORREO GALLEGO, donde derrochó una gran dedicación y rigor profesional con un gran compromiso, sobre todo con el atletismo y el olimpismo.

Además, fue el primer impulsor de la Carreira Pedestre de Santiago, organizada por este periódico y que el próximo mes de octubre celebrará su 47ª edición.

Emilio Navaza portó la antorcha olímpica por las Calles de Santiago antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 / ECG

El utillero que llevó el Compos a Primera

Otro de los reconocimientos de esta edición es para el matrimonio formado por Jesús 'Chuco' Barreiro Botana y María Jesusa 'Maruja' Barral Quintás, dos nombres clave en los años dorados de la SD Compostela.

El matrimonio formado por 'Maruja' Barral y 'Chuco' Barreiro en la VIII Gala do Deporte de Santiago / Cedida

'Chuco' fue utillero de la 'esedé' durante más de treinta años, acompañando al club desde categorías regionales hasta Primera División, trabajando en el manejo del material y vestuarios identificándose profundamente con la entidad.

Su mujer, 'Maruja', se incorporó más tarde al equipo para encargarse de las tareas de lavado y cuidado de la ropa y el material cuando el equipo creció, contribuyendo junto a él al funcionamiento diario de la SD Compostela. Juntos conformaron un tándem que es historia viva del club picheleiro.

Ambos, tanto Emilio Navaza como el tándem conformado por 'Chuco' y 'Maruja' fueron también distinguidos en la VIII Gala do Deporte de Santiago celebrada el pasado mes de marzo.

Un exárbitro con pasado en la 'esedé'

Otra figura vinculada al deporte compostelano que también recibirá una distinción por parte del ente autonómico es la de Juan Carlos Corredoira Rodríguez.

Nacido en Palas de Rei en 1959, Corredoira fue árbitro principal de Segunda División y asistente en Primera de Loza, López de la Fuente o Puentes Leira antes de incorporarse en 2009 a la SD Compostela como jefe de Relaciones Externas y de Prensa.

Juan Carlos Corredoira, en el centro, durante su presentación como jefe de Relaciones Externas de la SD Compostela / ECG

Todos los reconocimientos

En total, la Xunta reconocerá este miércoles la trayectoria y el trabajo de un total de 51 personas y entidades del mundo del deporte gallego. Una lista que puedes consultar a continuación.

En la provincia de A Coruña, además de los ya nombrados reconocimientos a Emilio Navaza, el matrimonio 'Chuco' Barreiro y 'Maruja' Barral y Juan Carlos Corredoiro, también serán premiados Vicente Carril Lema, Carlos Devesa Santalla, Julio Antonio Flores Pérez, Ceferino Fonticoba Sueiras (título póstumo), Eduardo Lamas Sánchez, Juan Ángel Probaos Barral, Juan Antonio Varela Torrente, Ramón Vázquez Mayo, Juan Luis Villamisar Méndez (título póstumo), Luis Francisco Villasenín Liñares, Ramón Viña Varela y el Real Club Náutico da Coruña.

Por su parte, en la provincia de Lugo serán distinguidos Sara Álvarez Folgueira, Alejo Crespo Díaz (título póstumo), Andrea Díaz Moirón, Mirta Escuredo Díez, Javier Martínez Villanueva, Yoraxi de los Ángeles Meleán Álvarez, Juan Rodríguez Doce, Claudia Paola Rodríguez Teijeiro, Enrique Rozas López, Julio Sobrado Carreiras y Carlos Veiga García.

En Ourense, los reconocidos serán Beatriz Hermenegilda Alberte Castiñeiras, Manuel Blanco Guerra, Antonio Dacosta Iglesias, Aniceto ‘Tito’ Fernández Fernández, Modesto López Nóvoa, María del Carmen ‘Pipi’ Pérez Conde, César Pérez Padrón, Gumersindo Manuel Rodríguez Bernardo, José Ruiz López ‘Jorulo’ (título póstumo) y Pilar Vázquez Cobelas,

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Por último, en la provincia de Pontevedra recibirán el reconocimiento al mérito deportivo Ana Abuín Pazos, Francisco Doblas Bermejo, Santiago Xosé Domínguez Olveira, José Ramón Lete Lasa, José Luis Macey Portela (título póstumo), Isidro Otero García, José Pereira Domínguez, Manuel Piñeiro Froján, Manuel Piñón Cordo, Marta Patricia Souto González (título póstumo) María Jesús ‘Chus’ Torres Fondevila, el Céltiga Fútbol Club, el Club Deportivo Estradense, el Gran Peña FC y el Tyde FC.